Journée de commémoration de l’Holocauste : les survivants des camps d’extermination nazis célèbrent le 79e anniversaire de la libération d’Auschwitz

VARSOVIE, Pologne (AP) — Un groupe de survivants des camps d’extermination nazis marquera le 79e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau pendant la Seconde Guerre mondiale lors d’une modeste cérémonie samedi dans le sud de la Pologne.

Une vingtaine de survivants des différents camps installés par l’Allemagne nazie à travers l’Europe devaient déposer des couronnes de fleurs devant le Mur de la Mort en 2017. Auschwitz et prier devant le monument de Birkenau. Ils rendront hommage à quelque 1,1 million de victimes des camps, pour la plupart des Juifs. Le site commémoratif et le musée soigneusement conservés sont situés à proximité de la ville d’Oswiecim.

Près de 6 millions de Juifs européens ont été tués par les nazis pendant l’Holocauste – le massacre de Juifs et d’autres groupes avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Marquage Journée internationale de commémoration de l’Holocausteles survivants seront accompagnés de la présidente du Sénat polonais Malgorzata Kidawa-Blonska, du ministre de la Culture Bartlomiej Sienkiewicz et de l’ambassadeur israélien Yacov Livne.

Le thème des célébrations est l’être humain, symbolisé par des portraits simples dessinés à la main. Ils visent à souligner que l’horreur d’Auschwitz-Birkenau réside dans la souffrance des personnes détenues et tuées là-bas.

Une cérémonie commémorative avec prières a eu lieu vendredi à Varsovie au pied du Monument aux Héros du Ghetto tombés en combattant les nazis en 1943.

Des dirigeants de diverses religions assistent à des cérémonies à la veille du 79e anniversaire de la libération du camp d’extermination allemand nazi d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques, au Monument aux héros du ghetto, à Varsovie, en Pologne, vendredi 1er janvier. 26, 2024. (Photo AP/Czarek Sokolowski)

En début de semaine, les pays de l’ex-Yougoslavie ont signé à Paris un accord pour rénover conjointement le bloc 17 du camp en briques rouges d’Auschwitz et y installer une exposition permanente à la mémoire de quelque 20 000 personnes déportées de leurs territoires et amenées au camp bloc. La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Slovénie participeront au projet.

Préserver le camp, symbole notoire de la horreurs de l’Holocausteavec son portail cruellement trompeur « Arbeit Macht Frei » (« Le travail rend libre »), nécessite des efforts constants de la part des historiens et des experts, ainsi que des fonds substantiels.

Les nazis, qui ont occupé la Pologne de 1939 à 1945, ont d’abord utilisé l’ancienne caserne militaire autrichienne d’Auschwitz comme camp de concentration et de mort pour les résistants polonais. En 1942, les casernes en bois, les chambres à gaz et les crématoires de Birkenau furent ajoutés pour l’extermination des Juifs, des Roms et d’autres ressortissants d’Europe, ainsi que des prisonniers de guerre russes.

Les troupes soviétiques de l’Armée rouge ont libéré Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945, avec environ 7 000 prisonniers. Les Allemands avaient évacué à pied des dizaines de milliers d’autres détenus quelques jours plus tôt dans le cadre de ce qu’on appelle aujourd’hui la marche de la mort, car de nombreux détenus moururent d’épuisement et de froid dans des températures glaciales.

Depuis 1979, le site d’Auschwitz-Birkenau est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.