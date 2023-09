Journée D&D sur la ligne de piquetage menée contre l’AMPTiamat

Lorsque Jon Strahd, le méchant PDG des studios Ravenloft, a été vaincu, la foule à Universal Studios a poussé un énorme rugissement. Un groupe de 500 aventuriers s’était présenté pour manifester « au pire [Hollywood] emplacement », et environ 100 étaient maintenant engagés dans un combat existentiel avec un capitaliste contemporainun tour sur Les Sorciers de la Côte vampire notoire, Baron Strahd von Zarovich, dirigé par le DM Brennan Lee Mulligan. (Wizards of the Coast, qui avait récemment produit un énorme Donjons & Dragons film avec Universal Studios, n’a pas approuvé cet événement.)

Mais Strahd n’était pas le méchant final. Alors que le vampire métaphorique s’effondrait sous le poids d’une zone de vérité projetée afin d’exposer les vrais chiffres, battu par les orques invoquées pour détruire ses yachts, un monstre encore plus terrifiant émergeait de l’ombre. Les aventuriers attendaient avec impatience tandis que Mulligan, un maître de donjon professionnel connu pour ses émissions sur Cote 20– raconta la scène. Des cendres du PDG est né un énorme dragon à cinq têtes. C’était le vrai grand méchant méchant : le AMPTiamat.

C’était le début de la fin du Donjons & Dragons-journée de piquetage thématique à Universal Studios le 30 août. L’événement était organisé par trois membres de la WGA : Daphne Miles (Batwoman, Légendes de demain)Lindsey Allen (Agent Carter, Émergence)et Lauren Muir (Les 100). Miles a eu l’idée lors d’un autre piquet : comment pourrait-elle tirer parti de son amour pour D&D pour aider le syndicat ? Immédiatement après avoir présenté l’idée à un ami, il s’est porté volontaire pour lancer un one-shot, et elle est partie pour la Côte des Épées. Allen a été rapidement recruté pour aider et Muir a immédiatement répondu à l’appel à l’aide, et tous les trois ont travaillé ensemble pour organiser l’un des plus grands piquets de grève qu’Universal Studios ait connu au cours des 100 jours écoulés depuis le début de la grève de la WGA. io9 s’est entretenu avec les trois organisateurs par chat vidéo pour cette interview.

Sur les plus de 500 personnes qui étaient présentes, les organisateurs ont déclaré qu’il y avait environ 350 personnes qui n’étaient jamais allées à un piquet de grève auparavant – et c’était une estimation prudente. Il y avait tellement de monde dans l’assistance que « nous avons manqué de pancartes », a déclaré Muir, et ce n’était pas tout. « Nous avons manqué de feuilles de personnages, nous avons manqué de dés, nous avons manqué de étiquettes de nom, » » énuméra Allen. Alors que Donjons & Dragons Même si cela a attiré beaucoup de gens lorsqu’ils ont entendu parler du piquet pour la première fois, personne lors de l’événement n’a perdu de vue qu’ils étaient d’abord là pour les syndicats. «Ils étaient là pour D&D autant qu’ils étaient là pour soutenir la cause », a expliqué Muir.

Allie Menelli faisait partie de ces nouveaux piqueteurs. Elle est depuis longtemps D&D joueuse, et elle a déclaré qu’elle n’avait « aucun lien direct » avec les syndicats. Alors que le tirage initial était D&Delle a déclaré : « J’apprécie l’importance des écrivains dans la création [media] cela arrive, et je pense que c’est une honte que de nombreux écrivains fassent un travail incroyable en créant des histoires avec lesquelles nous, en tant que public, résonnons profondément, mais qui ont toujours du mal à joindre les deux bouts et à être traités équitablement par les studios.

Les gens ont commencé à arriver à neuf heures précises et ont été accueillis par Liam O’Brien et Sam Reigel de Rôle critique. Ils ont ramassé des dés, une feuille de personnage et une pancarte et ont été dirigés vers la ligne de piquetage. Pendant environ une heure, les gens ont défilé sur la ligne de piquetage et se sont arrêtés chez Gate Masters qui organisait des aventures « courtes et intenses ». S’ils réussissaient, ils recevaient une aubaine à utiliser lors de la bataille finale, qui serait dirigée par Mulligan pour l’ensemble du groupe. Puis, à Citywalk, Mulligan a prononcé un discours entraînant, a remercié les organisateurs – Miles, Allen et Muir – et a commencé la rencontre finale.

Un autre participant, Félix S., a déclaré vouloir y assister « avant tout par solidarité syndicale. Je ne fais pas partie de la WGA ou du SAG, mais je suis membre de l’IATSE. Ils ont également déclaré que « cela semblait être amusant. Je veux dire, de la nourriture gratuite, des mini-aventures, et je suis désolé, que veux-tu dire par Brennan « Le capitalisme est le méchant » Lee Mulligan mène une bataille de boss de GROUPE ? Qu’est-ce que c’est?! »

Le nom de Brennan Lee Mulligan revenait sans cesse dans ces interviews. Pas seulement parce qu’il est connu D&D personnalité, mais parce qu’il a contribué à faciliter l’un des moments les plus puissants de la grève : la bataille finale. io9 a réussi à joindre Mulligan au téléphone pour discuter de l’événement, et après environ 10 minutes de tournage, nous avons finalement pu poser quelques questions sur le piquet, et plus particulièrement sur cette dernière scène de la bataille finale.

Pour chaque classe de personnage, un groupe de personnes décidait collectivement de leurs mouvements et attaquait à tour de rôle l’AMPTiamat à cinq têtes. Ensuite, « sur le coup final, le combattant a fini par obtenir un 20 naturel », a expliqué Mulligan, excité. Il a décrit comment les modifications apportées à la conception du jeu par Muir signifiaient qu’un pouvoir d’union activé naturel de 20 et que chaque classe pouvait ajouter des dégâts à l’attaque. Ainsi, lorsque ce combattant frappait, il avait le pouvoir de toutes les autres personnes frappant à ses côtés. Sous la force collective de toutes les classes – et de tous les syndicats qui soutiennent les grèves – le dragon est tombé. Mulligan l’a décrit comme « un beau mélange de mécanique, de philosophie et de solidarité ».

Image : Wade McIntyre

Miles a déclaré: « C’était un moment décisif dans lequel nous n’aurions pas pu le planifier ou l’écrire, vous savez? » Muir l’a qualifié de «magique». Logan Griffin, qui a décrit Mulligan comme l’un de ses héros personnels, a qualifié le sentiment ressenti lors du piquet de « responsabilisant » et « impressionnant ». Les organisateurs se souviennent avoir levé les yeux et avoir vu des gens sur le pont au-dessus de Citywalk applaudir. Allen a déclaré : « être entouré par cette foule massive qui travaillait tous ensemble et, avec tellement plus de gens que prévu, être toujours capable de travailler ensemble en groupe, être encouragé d’en haut… J’étais ému parce que c’était vraiment juste. j’avais l’impression que nous nous battions ensemble.

Mulligan a décrit la sensation « électrique » qui régnait sur le piquet de grève. Il était vraiment très enthousiaste à l’idée d’en parler, d’être là, et il était honoré d’avoir été appelé et de lui avoir demandé : « Voulez-vous être solidaire de votre syndicat et mettre en œuvre la seule compétence que vous possédez dans un but utile ? Mulligan était extrêmement reconnaissant envers les organisateurs de l’avoir laissé participer à l’événement. Il a estimé avoir répondu à la demande initiale en « moins de 60 secondes » et a déclaré que l’événement était un « moment fort de sa vie ».

Après la chute de l’AMPTiamet, la foule a commencé à scander « butin ! » C’est un refrain courant pour tout le monde D&D joueur; après la mort d’un ennemi, vous pillez le corps. Mais il ne s’agissait pas de n’importe quel corps : c’était celui d’un dragon qui, comme l’expliquait Mulligan, avait « volé et exproprié un trésor à la communauté du héros ». Ce qui est bien sûr la nature du capitalisme et comment il fonctionne… Alors, quand le groupe a commencé à scander « butin, butin, butin », je me suis levé et j’ai dit : « Ce n’est pas du pillage, si c’était votre putain d’argent pour commencer », ce qui C’est bien sûr la nature de la lutte, n’est-ce pas ?

Melissa Feuchtinger, membre de la DGA et de la SAG-AFTRA, et grande fan de D&D, m’a envoyé un e-mail pour m’expliquer pourquoi elle s’était sentie si émue après le piquet, et plus particulièrement après cette bataille finale. « Une grande partie de la fantasy et de la science-fiction est enracinée dans l’humanité et l’actualité, donc pour nous de combattre un dragon à cinq têtes appelé l’AMPTP, pour que les membres de notre parti Rogue se voient accorder une attaque sournoise parce qu’ils sont toujours des alliés proches en tant que membres du syndicat. .. c’était si personnel. Feuchtinger, comme beaucoup d’autres AD, est au chômage depuis mars alors que les studios terminaient leurs productions, anticipant une perturbation. « J’espère que les gens qui étaient moins informés de la grève sont partis en sachant que cela affecte, c’est blessernous sommes si nombreux et que nous avons besoin du soutien et de la solidarité de tous.

Menelli était d’accord. « J’ai vraiment ressenti la solidarité dans la foule : nous nous encourageions mutuellement alors que chaque classe contribuait au combat, nous huions la cupidité des entreprises, nous collaborions, nous nous soutenions mutuellement lorsque les choses devenaient difficiles. » Nate Buchman était également présent et s’est porté volontaire pour organiser un one-shot pour le gagnant du tirage au sort. Il n’est membre ni de la WGA ni de la SAG-AFTRA, mais a déclaré qu’être là-bas lui semblait « la bonne chose à faire ».

Dave Metzger, un scénariste de télévision et l’une des personnes qui ont agi en tant que Gate DM, a déclaré par courrier électronique: «Cela semblait vraiment être le meilleur type de narration, utilisant la fiction pour nous aider à nous rappeler la vérité, que nous sommes bien plus forts ensemble que nous sommes séparés et, quels que soient la douleur et le prix, grâce à l’action collective, nous finirons par gagner. » Il a qualifié le piquet de « extrêmement amusant et inspirant » et a souligné que les piquets thématiques, même s’ils sont parfois décriés, sont extrêmement utiles lorsqu’on s’efforce de garder le moral élevé et de maintenir l’engagement des gens. Il a déclaré que de nombreux piquets thématiques « rappellent à chacun l’étincelle créative qui a attiré tant d’entre nous vers cette carrière, au départ ».

Alors que je terminais mon entretien avec les organisateurs, ils m’ont mentionné qu’ils avaient collecté une énorme somme d’argent pour le Fonds communautaire du divertissement. Au moment de la rédaction, le Page JustGiving pour le D&D Jour Ce don a permis de récolter plus de 12 000 $ pour soutenir l’équipage touché par la fermeture de l’industrie. Cela prouve que cette lutte n’est pas réservée aux seuls syndicats ; c’est pour tout le monde, et tout le monde est prêt à se présenter pour se soutenir mutuellement.

Plus tôt lors du piquet de grève, Mulligan a eu l’occasion de s’adresser à la foule avant la bataille. « Nous sommes confrontés à un ennemi qui dépend de votre conviction qu’il ne peut pas être vaincu », a-t-il déclaré. « Mais nous savons que c’est possible. Chaque personne dans cette foule se consacre à des histoires sur le fait de surmonter des obstacles impossibles et de dire aux gens que dans les profondeurs du désespoir, il y a toujours de l’espoir et que peu importe ce à quoi vous faites face lorsque vous y faites face ensemble, vous êtes imparable.

Vous l’avez entendu. Lancez un jet d’initiative.

