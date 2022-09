Journée communautaire Pokemon Go de septembre 2022 : Shiny Roggenrola, bonus et plus encore

La journée communautaire de septembre de Pokemon Go est presque là. L’événement de ce mois-ci a lieu ce dimanche et met en vedette le Pokémon Roggenrola de type rock, avec une multitude d’autres bonus en jeu dont vous pouvez profiter, y compris une augmentation des bonbons. Voici tout ce que vous devez savoir sur la journée communautaire de septembre.

Quand est la journée communautaire de septembre ?

La journée communautaire de septembre de Pokemon Go a lieu le dimanche 18 septembre. L’événement se déroule de 14 h à 17 h, heure locale, avec des raids bonus Boldore quatre étoiles se poursuivant ensuite jusqu’à 22 h, heure locale.

Pokemon en vedette de septembre: Roggenrola

La star de la journée communautaire de ce mois-ci est Roggenrola, un Pokémon de type rock introduit pour la première fois dans les jeux Pokemon Noir et Blanc pour la Nintendo DS.

Tout au long de l’événement, Roggenrola apparaîtra dans la nature beaucoup plus fréquemment que la normale, ce qui vous donnera plus d’occasions de l’attraper et de faire le plein de bonbons Roggenrola.

Vous aurez également des chances supplémentaires d’obtenir Roggenrola grâce à une nouvelle histoire de recherche payante appelée Rock ‘n’ Roll. Vous pouvez accéder à cette histoire en achetant un billet virtuel dans la boutique d’articles en jeu de Pokemon Go pour 1 $.

Comment obtenir un Roggenrola brillant

L’augmentation des apparitions de Roggenrola signifie que vous aurez également une meilleure chance de rencontrer un Roggenrola brillant pendant l’événement. Il n’y a aucun moyen garanti d’en faire apparaître un, mais vous aurez plus de chances d’en trouver un si vous activez un encens, ce qui fera apparaître plus de Roggenrola dans la nature autour de vous. Continuez et vous finirez par trouver un Roggenrola brillant.

Attaque d’événement : Rayon de météore

Niantic



Non seulement Roggenrola apparaîtra plus fréquemment lors de la journée communautaire de septembre, mais il pourra également apprendre une attaque spéciale exclusive à l’événement lors de l’évolution.

Chaque Boldore que vous évoluerez en Gigalith avant 22 heures, heure locale, apprendra le type de roche Météore d’attaque chargé Rayonner. Ce mouvement a une puissance de 120 dans les combats d’entraîneurs et de 140 dans les gymnases et les raids.

Il existe deux façons de faire évoluer Boldore dans Pokemon Go. La première consiste à lui donner 200 bonbons Roggenrola. Alternativement, vous pouvez faire évoluer Boldore sans dépenser de bonbons si vous le recevez dans un échange d’un autre joueur.

Autres bonus

En plus de l’augmentation des apparitions de Roggenrola, quelques bonus en jeu seront actifs lors de la journée communautaire de septembre. Pendant les heures de base de l’événement (14 h à 17 h, heure locale), vous gagnerez deux fois la quantité habituelle de bonbons pour attraper des Pokémon, et les œufs placés dans des incubateurs écloront à un quart de leur distance normale. De plus, les modules de leurre et l’encens dureront trois heures au lieu de leur durée habituelle.

Comme mentionné, après la fin de l’événement proprement dit, les raids Boldore bonus continueront de se produire dans les gymnases de 17 h à 22 h, heure locale. Chaque fois que vous terminez l’un de ces raids, il y aura une augmentation des apparitions de Roggenrola autour du gymnase hôte pendant 30 minutes.

Il y a encore beaucoup d’autres événements qui se déroulent dans Pokemon Go ce mois-ci. La Événement Testez votre courage est en cours jusqu’au 21 septembre, et il a introduit Mega Aggron dans le jeu avec deux autres Ultra Beasts : Kartana (dans l’hémisphère nord) et Celesteela (dans l’hémisphère sud). Vous pouvez voir tout ce qui se passe ce mois-ci dans notre résumé des événements de septembre.

