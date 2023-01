Journée commémorative de l’Holocauste : une survivante partage l’horreur de voir un escadron de la mort nazi tuer sa mère | Nouvelles du monde

Hannah Lewis n’avait que sept ans lorsqu’elle a vu un escadron de la mort nazi exécuter sa mère.

Sa famille a été rassemblée par les forces d’Adolf Hitler et forcée de marcher vers un camp de travail dans le village polonais d’Adampol en 1943.

Le père d’Hannah, Adam, s’est échappé du camp pour rejoindre les partisans – un mouvement de résistance juif pendant la Deuxième Guerre mondiale – et est revenu pour avertir d’un raid nazi imminent, la nuit avant la mort de sa femme.

La mère d’Hannah, Haya, a refusé de fuir, craignant que sa fille – qui était tombée malade d’une fièvre élevée et soupçonnée de typhoïde – ne survivrait pas.

“Tant que je vivrai, je me demanderai toujours comment elle a traversé cette nuit-là”, a déclaré Hannah à Sophy Ridge de Sky.

« Comment a-t-elle pris la décision qu’elle a prise ? Était-ce juste ?

Le lendemain matin, Hannah a entendu des “cris” et des “cris” suite à l’arrivée des Einsatzgruppen, l’unité de tuerie mobile des nazis responsable du massacre de Juifs.

“Soudain, on a frappé à la porte et ma mère – avec beaucoup de dignité – s’est mise à genoux, m’a prise dans ses bras et m’a serrée dans ses bras et m’a embrassé”, raconte Hannah.

“Elle n’a pas couru, elle n’a pas fait de bruit. Elle s’est dirigée vers la porte, a ouvert la porte et l’a refermée fermement derrière elle.

“J’ai attendu qu’elle revienne… mais elle n’est pas revenue.”

La mère de Hannah Lewis, Haya (photo), a été abattue devant elle



“Du sang sur la neige”

Hannah, fille unique, est allée chercher sa mère et a vu Haya et d’autres être “poussées” devant un puits du village.

Elle se souvient que sa mère semblait calme mais ne voulait pas la regarder dans les yeux.

“J’ai décidé de descendre et de lui prendre la main, comme je l’ai toujours fait”, dit Hannah, retenant ses larmes.

“Alors que j’étais sur le point d’y aller pieds nus, quelqu’un a crié un ordre et ils ont commencé à tirer.

“Je l’ai vue tomber… et j’ai vu le sang sur la neige.”

En plus de sa mère, le grand-père d’Hannah, son oncle et son jeune cousin Shlomo ont également été assassinés à Adampol.

Maintenant âgée de 85 ans et vivant dans le nord de Londres, Hannah partage son expérience pour marquer Holocauste Memorial Day, l’anniversaire de la libération du camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau.

Six millions d’hommes, de femmes et d’enfants juifs ont été assassinés par les nazis et leurs collaborateurs pendant l’Holocauste. Dans sa famille, seuls Hannah et son père ont survécu.

Hannah photographiée avant d’être emmenée de force dans un camp de travail



“Je ne me suis jamais pardonné d’avoir perdu mon cousin”

Hannah a décrit son cousin Shlomo – qui était sourd et incapable de parler – comme “le frère que je n’ai jamais eu” et “la seule personne que j’ai absolument adorée”.

Elle se souvient d’avoir été à l’extérieur du camp avec le petit garçon, âgé d’environ trois ans, lorsqu’elle a entendu le bruit de véhicules nazis s’arrêter.

“Il ne pouvait pas entendre et il ne pouvait pas parler alors je lui ai pris la main”, dit Hannah. “Je l’ai tiré pour qu’il sache qu’il devait venir et nous avons couru jusqu’à la grange la plus proche.”

Hannah dit qu’elle a plongé dans un monticule de paille où elle et Shlomo se cachaient souvent, mais elle a réalisé qu’il n’était pas là.

Elle était sur le point de quitter sa cachette pour le retrouver lorsqu’elle vit son cousin debout près de la porte de la grange.

“La porte s’est ouverte et (les nazis) l’ont vu et ils l’ont littéralement attrapé par la peau du cou”, dit-elle.

“La dernière fois que j’ai vu mon adorable cousin, c’était son dos… et ses jambes qui battaient. Je ne l’ai plus jamais revu.

“Quand j’ai perdu Shlomo, je ne me suis jamais pardonné.”

Image:

Hannah photographiée avec son cousin Shlomo



Entrer dans la clandestinité

La famille d’Hannah vivait dans le petit bourg de Włodawa en Pologne lorsque les nazis ont envahi.

“Soudain, il y a eu un couvre-feu”, dit-elle. “Et tout à coup, mon grand-père ne pouvait plus faire de commerce. Et tout à coup, il fallait porter une marque.

“Je me souviens de mon père, avant que ça ne devienne vraiment grave, me mettant dans un traîneau et m’emmenant chez un photographe.

“Je suis là à essayer de sourire et j’ai les larmes aux yeux parce que je sais que quelque chose d’horrible se passe et que ce n’est pas bien.

“J’avais probablement six ans.”

La famille s’est d’abord cachée, restant dans une grange qui nécessitait un “coup spécial” pour entrer.

“Il y avait deux ou trois autres familles là-bas et quand ils m’ont vu, ils n’étaient pas très contents”, dit Hannah.

“Ils ne voulaient pas se cacher avec des enfants.”

Après une nuit là-bas, Hannah dit que “soudain, la porte de la grange s’est ouverte” et “tout le monde s’est figé”.

Elle se souvient avoir vu “le bout de bottes très brillantes” et les chapeaux pointus des soldats nazis alors qu’ils “fouillaient”.

“Nous étions assis là comme des statues”, dit Hannah.

Image:

Hannah Lewis a parlé à Sky News de son expérience pendant l’Holocauste



“La chance a tourné”

Alors que la famille a évité de justesse d’être retrouvée cette fois-là, Hannah dit que finalement leur “chance s’est épuisée” et qu’ils ont eu une heure pour emballer leurs affaires.

Âgée d’à peine six ans, Hannah raconte qu’elle a marché pendant près de cinq heures jusqu’au camp de travail d’Adampol.

“Si vous avez trébuché ou si vous êtes tombé, personne ne vous a aidé à vous tenir debout”, dit-elle.

“Je me souviens qu’ils tiraient sur quelqu’un.”

Une fois arrivés au camp, il n’y avait ni électricité ni eau courante et les mesures de sécurité comprenaient des clôtures en fil de fer barbelé et une tour de guet.

Alors qu’elle n’était qu’une petite fille, Hannah a essayé de faire face au traumatisme d’avoir été témoin de la mort de sa mère et a d’abord refusé de croire qu’elle avait été tuée.

Au lieu de cela, elle s’est convaincue que Haya était blessée et faisait semblant d’être morte pour se sauver.

Ce n’est qu’après avoir été libérée par un soldat soviétique et avoir retrouvé son père – qui avait également été témoin du meurtre de sa femme – que la réalité est apparue à Hannah.

“Il m’a attrapée, il a ri, il a pleuré, il m’a câlinée”, dit-elle de son père.

“J’ai dit: ‘Où est maman?’ Il a dit : “Maman ne reviendra pas. Maman est morte. Tu l’as vu.”

“Je me souviens qu’il m’a secoué parce qu’apparemment pendant quelques heures je n’ai pas émis un seul son.”

Image:

Hannah photographiée avec son père Adam



« Les enfants demandent : détestez-vous les Allemands ?

Après la guerre, Hannah et son père ont vécu dans la ville polonaise de Lodz et elle admet qu’elle est devenue “jalouse” des autres enfants qui avaient les deux parents.

Elle a déménagé en Grande-Bretagne en 1949 pour vivre avec sa grand-tante et son oncle, tandis que son père a quitté la Pologne pour Israël en 1953.

Elle s’est mariée en 1961 et a quatre enfants et huit petits-enfants, et partage maintenant son expérience de l’Holocauste dans les écoles et les universités.

“De temps en temps, les enfants disent : ‘Est-ce que tu racontes ton histoire parce que tu détestes les Allemands ?'”, dit-elle.

“Je dis non, je raconte mon histoire parce que je tiens à toi.

“Méfiez-vous des gens qui vous promettent le monde et ne le font pas.”