L’Ukraine a marqué le Jour du Souvenir de l’Holocauste en confirmant ses plans pour un centre commémoratif sur le site de l’un des pires massacres de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Près de 34 000 personnes ont été assassinées par les forces allemandes nazies et des collaborateurs locaux pendant deux jours en septembre 1941 à Babi Yar, un site à la périphérie de la capitale du pays, Kiev.

On pense que la région – connue en ukrainien sous le nom de Babyn Yar – est la plus grande fosse commune d’Europe contenant plus de 100 000 corps, y compris des Juifs et des Polonais de souche.

La plupart des victimes ont été abattues.

Plus de 1,5 million de Juifs ont été assassinés lors de fusillades de masse similaires à travers l’Europe de l’Est lors de l’offensive nazie contre l’Union soviétique.

Le site de Babi Yar a été largement négligé jusqu’à il y a cinq ans, mais accueillera bientôt un grand complexe comprenant des lieux de culte religieux, des musées et des espaces d’exposition, ainsi qu’une structure représentant les noms des victimes.

Le Centre commémoratif de l’Holocauste de Babyn Yar a déclaré que la première synagogue du site sera achevée à temps pour commémorer le 80e anniversaire du massacre en septembre.

«Cela transformera un lieu de meurtre et de destruction en un espace sacré», a déclaré Ilya Khrzhanovsky, directeur artistique du centre.

«Il est conçu de manière à ce que chacun puisse se connecter à une vie qui était et n’est plus. La construction de ce complexe maintiendra en vie l’histoire des Juifs d’Ukraine et d’Europe de l’Est.

Mais le projet a été controversé en Ukraine, en particulier parmi les nationalistes d’extrême droite qui n’acceptent pas que les résidents locaux aient collaboré aux massacres de la guerre.

Les souvenirs et les discussions sur le massacre de Babi Yar ont été largement réprimés dans l’Ukraine de l’ère soviétique après la Seconde Guerre mondiale.

Ces dernières années, certains ont cherché à réhabiliter les nationalistes ukrainiens en temps de guerre comme Stepan Bandera, qui a dirigé un mouvement qui a travaillé avec les nazis et a tué des dizaines de milliers de personnes pendant la guerre.

Plusieurs rues et bâtiments portant le nom de Bandera existent à travers le pays.

Certaines politiques officielles de réhabilitation ont été renversées par l’actuel président ukrainien Volodymr Zelensky, qui est juif, quand il retiré des historiens nationalistes de la fonction publique.

L’ancien président de l’Agence juive Natan Sharansky, né en Ukraine en 1948, a noté qu’il ne savait rien du massacre de Babi Yar jusqu’à ce qu’il quitte le pays – c’est pourquoi le centre commémoratif «aidera à combler un vide dans le domaine des études sur l’Holocauste. . »

Une fois terminé, le complexe commémoratif de 150 hectares contiendra des musées séparés commémorant le massacre de Babi Yar et l’Holocauste des Juifs au sens large en Ukraine et en Europe de l’Est.

Il y aura également un centre multimédia et un espace d’apprentissage pour les enfants.