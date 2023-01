Journée commémorative de l’Holocauste : le roi et la reine consort allument des bougies en souvenir de millions de victimes | Nouvelles du Royaume-Uni

Le roi et la reine consort ont allumé des bougies le jour de la commémoration de l’Holocauste en souvenir des six millions de Juifs délibérément assassinés par les nazis dans l’Europe occupée par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Holocauste commémoration des victimes chaque année le 27 janvier, date anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

La journée est également utilisée pour pleurer les millions de personnes supplémentaires qui ont perdu la vie sous la persécution nazie d’autres groupes.

Et des millions d’autres vies qui ont été perdues lors de génocides ultérieurs au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie et au Darfour sont également commémorées.

Des bougies ont été allumées à travers le Royaume-Uni à 16 heures et un mémorial a eu lieu à Piccadilly Circus à Londres.



Des œuvres d’art de personnes touchées par l’Holocauste ont été affichées sur un panneau d’affichage numérique à Piccadilly Circus



Trente œuvres d’art de personnes touchées par l’Holocauste, le génocide ou la persécution identitaire y ont été projetées sur un panneau d’affichage numérique.

Des photos prises par le photographe Rankin de rescapés du génocide ont également été exposées. Et une foule, dont des survivants, s’est rassemblée pour lui rendre hommage.

Des monuments tels que le London Eye, le pont de Perth et le Titanic Belfast ont été éclairés en violet plus tard dans la journée.

Au palais de Buckingham, Charles et Camilla ont rencontré le Dr Martin Stern qui a été emmené dans des camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu’il était jeune garçon.

Après la cérémonie d’allumage des bougies, le roi a déclaré : “J’espère que ce sera une façon d’essayer de se souvenir de tous ces pauvres gens qui ont dû subir de telles horreurs pendant tant d’années – et qui le font encore.”

Le Dr Stern, qui est né d’un père juif et d’une mère non juive, a survécu au camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas et au ghetto de Theresienstadt dans le nord de la Bohême (aujourd’hui en République tchèque) après avoir été emmené par des officiers à l’âge de cinq ans.

Son père est mort dans un camp séparé en 1945 et sa mère est décédée des suites d’une infection lors de l’accouchement en 1942.

Le Royaume-Uni célèbre la Journée commémorative de l'Holocauste





1:01

Le Royaume-Uni célèbre la Journée commémorative de l’Holocauste



Parlant de l’allumage des bougies, il a déclaré: “C’est extrêmement important. Les auteurs aimeraient que nous l’oubliions simplement, que nous passions à autre chose afin qu’ils continuent tranquillement à commettre davantage de leurs crimes horribles.

“Allumer une bougie publiquement est un marqueur qui empêche les tyrans et les criminels d’État de perpétuer tranquillement leurs crimes de masse.”

Alerte à la “peste” de l’antisémitisme

Le Dr Stern a mis en garde contre un “fléau” d’antisémitisme au Royaume-Uni.

“Il y a un fléau, et c’est très sinistre, car sans des siècles d’antisémitisme, le nazisme et l’Holocauste n’auraient pas eu lieu”, a-t-il déclaré.

“Et le danger est que nous menons à une catastrophe similaire.”

Charles et Camilla ont également rencontré Amouna Adam, de la tribu persécutée Fur, qui a survécu au génocide du Darfour, dans l’ouest du Soudan, ainsi que des représentants du Holocaust Memorial Day Trust.

Ils ont discuté des travaux en cours pour s’assurer que les leçons apprises lors des génocides ne soient pas oubliées.

Laura Marks, présidente de la fiducie Holocaust Memorial Day, a déclaré: “Ce que le roi a pu nous offrir, partager avec nous, c’est son intérêt à la fois pour l’Holocauste, mais aussi pour les autres génocides et le travail qu’il fait .”