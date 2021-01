Un nouveau projet commémoratif à Berlin, soutenu par la commission de la culture allemande et l’ambassade de France espère ouvrir la voie à la culture du souvenir à l’ère numérique. Des milliers de noms sont actuellement projetés sur la façade de l’ambassade, symbole même de la post- guerre d’amitié franco-allemande après tant de décennies d’inimitié.

Monika Grütters est la commissaire du gouvernement allemand pour la culture et les médias. Elle dit qu’il y a eu un changement dans ce qui est acceptable à articuler, et nous devons nous méfier:

«Nous vivons de plus en plus de haine et d’incitation, non seulement sur les réseaux sociaux et dans la sphère numérique, mais aussi ici dans la rue. Il suffit de penser à des attaques comme à Hanau et Halle. Et c’est pourquoi, bien sûr , il est particulièrement important de se rappeler où la haine et l’incitation, l’antisémitisme et le ressentiment ont conduit: à l’Holocauste ».

L’installation légère n’est que le début d’une énorme tâche de crowdsourcing pour numériser des millions de documents. Floriane Azoulay est Directrice Arolsen Archives, responsable du projet:

« L’initiative ‘Every Name Counts’ propose une nouvelle forme de culture de la mémoire, un moyen de la renouveler. Dans le cadre de laquelle tout le monde à la maison peut collecter des données sur une personne victime et confronté à cette personne et à son sort . «

Une inscription rapide en ligne permet à quiconque dans le monde entier d’aider à numériser les millions de documents des archives Arolsen.

Anne-Marie Descôtes est l’ambassadrice de France en Allemagne:

« Hier, j’ai pu enregistrer le nom et les données d’une femme, une Française, qui vivait dans la même ville où je suis née. Et vous vous demandez: que s’est-il passé? Quelle est l’histoire derrière cette personne? Et c’est pourquoi un bon projet. Il appelle des gens du monde entier. N’importe qui peut participer et trouver la porte d’entrée vers la plus grande histoire. «

Avec chaque année qui passe, de moins en moins de survivants de l’Holocauste sont encore en vie pour partager leurs histoires. À l’ère du numérique, «Every Name Counts» espère maintenir vivante la culture de la mémoire en Allemagne. Pour que chaque nom, chaque personne, chaque victime soit plus qu’un simple chiffre.

Regardez le rapport complet de Kate Brady dans le lecteur ci-dessus.