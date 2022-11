Journée cinéma gratuite au Canada avec de la nourriture à prix réduit

Si vous prévoyez acheter un billet pour regarder un film le week-end, faites une pause, car Cineplex Canada offre une journée cinéma gratuite à travers le pays samedi.

Le cinéma a annoncé que sa journée communautaire se tiendrait samedi, un événement qui propose des films gratuits et des articles de concession à prix réduit.

Les participants trouveront des articles de concession comme du maïs soufflé, des boissons gazeuses et des bonbons aussi bas que 2,50 $ et 1 $ de chaque achat sera remis à BGC Canada, anciennement Boys & Girls Clubs of Canada, a déclaré Cineplex.

BGC Canada est une organisation à but non lucratif et la plus grande au service des enfants et des jeunes et offre des programmes et des services à plus de 200 000 jeunes.

Les salles de cinéma ouvriront à 9h00 heure locale et les projections commenceront à 9h30, 9h45, 10h et 10h15, selon le film, avec un espace sur la base du premier arrivé, premier servi.

«Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau des invités pour notre événement annuel de la Journée communautaire, une façon incroyable de lancer les vacances et la saison des dons. Nous avons une programmation fantastique de films, une vaste sélection de bonbons et bien sûr, notre légendaire pop-corn », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex, dans un communiqué de presse.

Des films comme « Paws of Fury : The Legend of Hank », « Sonic the Hedgehog 2 », « The Lost City » et « The SpongeBob Movie : Sponge on the Run » seront projetés jusqu’à 11 heures. Les films seront projetés en anglais et Français.

L’objectif derrière le 10e événement annuel est d’amasser des fonds pour BGC Canada, afin de l’aider à offrir des services et des programmes aux jeunes Canadiens.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.