Journée chaude sur la piste pour les athlètes élémentaires de l’Okanagan

Des étudiants rapides, forts et intelligents de partout dans l’Okanagan se sont enfilés pour deux jours de compétition à l’Apple Bowl de Kelowna.

La rencontre d’athlétisme du district scolaire Central Okanagan a été un succès pour les élèves de 4e, 5e et 6e année.

Le thermomètre est monté au-dessus de 30 ° C sur la piste étouffante, mais cela n’a pas ralenti ces étoiles.

Un athlète de 6e année de Watson Road Elementary a déclaré : « Je suis fatigué, j’ai chaud et j’ai mal à la tête », tout en souriant jusqu’aux oreilles après avoir participé à la compétition de saut en longueur.

Certains champions médaillés d’or du HS Grenda Middle School avaient quelques conseils pour vaincre la chaleur.

« Buvez beaucoup, beaucoup d’eau », a déclaré un champion du triple saut, tandis qu’un champion du saut en longueur a dit de « porter de la crème solaire ».

La médaillée d’or du 100 m a déclaré qu’elle avait apporté un ventilateur de pulvérisation pour aider à rester au frais tout au long de la journée.

