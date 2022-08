Journaux vidéo vintage des autoroutes de la Colombie-Britannique, un voyage vivant dans le temps

Le Sumallo Lodge, disparu depuis longtemps, sur la route 3 à l’est de Hope, qui a joué un rôle dans la tragédie de Hope Slide en janvier 1965, comme on le voit dans un photolog du 21 juillet 1966. (Crédit photo : ministère des Transports) En regardant vers l’ouest à la balance à Cache Creek le 16 mai 1963. La balance, qui était située à la jonction des autoroutes 1 et 97, se trouvait là où se trouve maintenant le Gateway Park. (Crédit photo : ministère des Transports) En regardant vers le nord à la balance à Cache Creek le 16 mai 1963. La balance, qui était située à la jonction des autoroutes 1 et 97, se trouvait là où se trouve maintenant le Gateway Park. (Crédit photo : ministère des Transports) Hell’s Gate Tunnel (construit en 1960) dans le canyon du Fraser, comme illustré dans un photolog pris le 24 mai 1966. La forme oblongue noire à droite des voitures et du bâtiment est l’embouchure du tunnel d’origine, qui est maintenant obscurci par des arbres . (Crédit photo : ministère des Transports) La station-service aujourd’hui disparue de Spuzzum dans le canyon du Fraser, illustrée dans un photolog pris le 24 mai 1966. (Crédit photo : ministère des Transports)

Malgré sa popularité dans les films, la télévision et la fiction, le voyage dans le temps n’est pas encore une réalité, mais une source improbable a rendu possible la prochaine meilleure chose.

Le site Web TranBC du ministère des Transports de la Colombie-Britannique propose une page appelée « BC Road Trip Time Machine », avec des liens vers un certain nombre de films maison créés en 1966. Ce ne sont pas tout à fait des vidéos; le site Web explique qu’ils sont correctement appelés “photologs” et qu’ils ont été créés à partir d’une série de photographies fixes prises par un appareil photo monté sur le tableau de bord d’une voiture. Au fur et à mesure que la voiture circulait sur l’autoroute, l’appareil photo prenait une photo tous les 80 pieds environ.

Ces photos ont ensuite été rassemblées pour créer un seul film, donnant l’impression d’un voyage continu. Les photologs ont été utilisés pour capturer des informations sur l’état des routes sur plus de 8 000 kilomètres d’autoroutes à travers la province, donnant ainsi aux ingénieurs des routes la possibilité d’étudier un tronçon de route particulier sans avoir à se déplacer sur le terrain. Autant qu’on puisse le déterminer, le BC Highways Department (comme on l’appelait alors) a été la première organisation au Canada à recueillir des informations de cette manière, afin de créer un enregistrement visuel des routes de la province.

Le site Web note que regarder en arrière les photologs maintenant, près de 60 ans après leur prise, révèle bien plus que l’état de la chaussée. Ils capturent des aperçus incroyables des autoroutes de la Colombie-Britannique d’autrefois, ainsi qu’un regard sur les bâtiments et les points de repère le long du chemin qui, dans de nombreux cas, ont disparu depuis longtemps.

Par exemple, le road trip le long de l’autoroute 3 entre Hope et Princeton montre le site de Hope Slide moins de deux ans après le glissement dévastateur du 9 janvier 1965. Le site Web note que les équipes de Highways ont travaillé pendant 13 jours d’affilée pour rouvrir l’autoroute, coupant un chemin à travers le champ de débris pour reconnecter la route. C’est un tracé différent de celui qui existe aujourd’hui : au début des années 1980, le tracé de l’autoroute a été détourné autour de la base du champ de débris, au lieu de le traverser.

Un peu plus loin, les voyageurs du temps peuvent voir le Sumallo Lodge, disparu depuis longtemps, qui a joué un rôle dans la tragédie de Hope Slide ; Manning Park tel qu’il était en 1966; la station-service Shell (également disparue depuis longtemps) qui se dressait au-dessus de la rivière Similkameen et la surplombait à un large virage de l’autoroute ; et beaucoup plus.

D’autres trajets routiers de 1966 incluent l’autoroute 8 de Merritt à Spences Bridge; Autoroute 1 de Hope à Lytton; Autoroute 1 de Lytton à Revelstoke; Autoroute 12 de Lytton à Lillooet; Autoroute 3 de Princeton à Osoyoos; et l’autoroute 97 de Penticton à Kelowna. Il y a aussi un voyage fascinant de Horseshoe Bay au centre-ville de Vancouver, montrant la ville telle qu’elle était il y a plus d’un demi-siècle.

De nombreux photologs sont présentés sur le site Web de TranBC, et vous pouvez cliquer sur les différentes autoroutes pour en savoir plus sur leur histoire et voir des cartes et des images historiques. Les 34 photologs qui ont été numérisés peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube du ministère de TranBC (voir « BC Road Trip Time Machine » sous Playlists).

Lorsqu’elles sont visionnées à une vitesse de lecture normale, les vidéos sont plus ou moins en temps “réel”, ce qui signifie que certains détails en bordure de route peuvent être perdus. Les vidéos peuvent être ralenties en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin inférieur droit de l’écran vidéo. Cliquez sur « Vitesse de lecture » ​​et choisissez le paramètre souhaité ; .5, ou même .25, est la meilleure vitesse pour capturer plus de détails, y compris les nombreux véhicules désormais anciens qui partagent la route.

Également sur la page TranBC BC Highway History (https://bit.ly/3bg43qy) sont des retours sur les Garbage Gobblers, le Hope Slide, la construction de la Fraser Canyon Highway dans des images historiques, et plus encore, y compris une balance commerciale historique. stations à travers la province (https://bit.ly/3cT1Jqb). Il s’agissait de petites structures sans prétention qui ont joué un grand rôle dans la sécurité routière alors que le transport commercial de marchandises a explosé après la Seconde Guerre mondiale.

Des balances ont été construites le long des principales autoroutes et les camions ont été mandatés pour s’y arrêter, afin de s’assurer qu’elles fonctionnaient en toute sécurité. La page comprend un certain nombre de photographies du début au milieu des années 1960, dont deux de la balance qui se trouvait à Cache Creek sur la route 1 est à la jonction avec la route 97; le Gateway Park avec Cariboo Sam occupe maintenant le site.

