Journaux de police – 15 octobre 2023

14 octobre – East Lyme

Eric Botticelli, 39 ans, du 903 Sara Circle, Port Jefferson, NJ, a été accusé de désobéissance au signal d’un officier, de dépassement dangereux, d’intention de harceler ou d’intimider, de défaut d’affichage des lumières et d’interférence avec un officier.

Nouveau Londres

Raymond Bowens, 42 ans, du 20, rue Garvin, n° 20, a été accusé de fausse déclaration au sujet d’une substance contrôlée et de défaut de comparution au tribunal au deuxième degré.

Lamont Coleman, 32 ans, du 14F Washington St., Apt. F a été accusé de deux chefs d’accusation de possession non autorisée de marijuana, de déplacement trop rapide, de défaut de conduire dans la bonne voie, de livraison d’accessoires liés à la drogue, de vente de drogues illégales et de possession illégale d’une arme dans un véhicule à moteur.

Victoria Leon, 24 ans, du 50, rue West Colt, app. 2, a été accusé de défaut de comparution au tribunal au deuxième degré.

Javanie Neison, 27 ans, adresse inconnue, a été accusée de deux chefs d’accusation de possession illégale d’un stupéfiant, vente de certaines drogues illégales, livraison d’accessoires liés à la drogue, possession avec intention de vendre, possession non autorisée de marijuana et possession illégale d’une arme dans un véhicule à moteur. .

Nicholas Nieves, 33 ans, du 1089 Warick Drive, Warwick RI, a été accusé de conduite d’un véhicule à moteur avec un permis suspendu, de défaut de se présenter au tribunal pour une date d’audience pour une infraction au code de la route, d’évasion de responsabilité dans la conduite de véhicules à moteur et non-respect des feux de signalisation.

Staci Bateman, 39 ans, du 51 Sherman St., a été accusé de défaut de comparution au tribunal au deuxième degré.

Ricky Fort, 30 ans, du 206 Jefferson Ave., a été accusé d’intrusion criminelle, d’interférence avec un officier et de violation de l’ordre public au deuxième degré.

Brian Franco, 42 ans, du 175 Hawthorne Drive, a été accusé d’entrave à un agent, d’agression contre un personnel de la sécurité publique ou d’urgence médicale, de conduite désordonnée et d’agression sexuelle au quatrième degré.

Raymond Fratus, 23 ans, du 29, rue Belden, a été accusé de menaces au deuxième degré et de violation d’une ordonnance de protection.

Kellon Mcpherson, 28 ans, du 60 Buchanan Road, a été accusé de défaut de comparution au deuxième degré.

Kevin Rodriguez-Pacheco, 20 ans, du 163 Huntington St. Apt. F4 a été accusé de conduite d’un véhicule à moteur avec suspension, de conduite imprudente, de conduite d’une moto sans autorisation et d’utilisation d’un véhicule à moteur sans autorisation.

Damon Roward, 18 ans, du 26 Margaret St., a été accusé de menaces au deuxième degré.

Cameron Velletri, 24 ans, du 73 Colony Road, a été accusé d’avoir gêné un agent et de possession de moins d’une demi-once de substance de type cannabis.

Les registres de police reflètent les arrestations et non les condamnations. Pour connaître les résultats des arrestations criminelles et de véhicules à moteur, visitez bit.ly/ctcourts.