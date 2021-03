Il y a une envie de tenir un journal pendant une peste – et ce n’est pas nouveau. | HBO

Pourquoi préservons-nous les jours effrayants et interminables de la pandémie?

Les cinq jeunes cinéastes de HBO Covid Diaries NYC refuser de mettre un visage heureux sur la pandémie, et honnêtement, c’est un soulagement. Lorsque le coronavirus est passé des gros titres à leur vie très réelle au printemps dernier, ils ont pris des caméras et ont commencé à enregistrer ce qui se passait autour d’eux. Avec l’aide d’un organisme à but non lucratif de Manhattan, le Downtown Community Television Center, les cinq directeurs (âgés de 17 à 21 ans) capturent les peurs bien fondées des travailleurs essentiels et de leurs familles, les conséquences de l’isolement et de la peur pour la santé mentale, et l’impossibilité de s’échapper. un virus qui a atteint des proportions pandémiques.

Cet acte même – enregistrer ce qui se passait, comme cela se passait, de leur point de vue et raconté dans leur voix – les fait participer à une longue histoire de chroniqueurs de catastrophes. Pendant des siècles, des événements bouleversants aux proportions épiques ont incité les gens à prendre un stylo ou un appareil photo et à commencer à enregistrer. C’est la première ébauche de l’histoire. Et c’est plus brut, moins moralisateur, plus résistant aux petits récits de triomphe soignés. Ce que vous obtenez dans un journal, ce ne sont pas seulement des événements, mais la ruée vers l’émotion qui les accompagne.

Dans Journaux Covid NYC, les résultats sont déchirants. Chaque court métrage d’environ 8 minutes, compilé en un seul long métrage de style collage, a été tourné d’environ avril 2020 au début de l’été, lorsque les troubles qui ont suivi le meurtre par la police de George Floyd ont ajouté une nouvelle couche à l’anxiété de certains et ont fourni à d’autres un sortie pour l’énergie refoulée.

Nous rencontrons Marcial, qui vit à Manhattan avec sa grand-mère. La grand-mère de Marcial est un super bâtiment qui passe encore plus de temps à transporter les ordures pour les résidents de l’immeuble maintenant qu’ils sont à la maison tout le temps. «C’est la seule façon pour nous de vivre à Manhattan», dit-il. «Nous devons ramasser les ordures pour les riches.»



HBO Marcial et sa grand-mère en Covid Diaries NYC.



La lycéenne Aracelie a été diagnostiquée avec des problèmes de santé mentale juste avant la pandémie et maintenant, enfermée et séparée de ses amis, elle a du mal à rester à flot.

Le père de Camille, qui travaille à la MTA à réparer les portes du train, regarde des amis tomber malades puis tombe lui-même malade; Camille et sa mère se retrouvent au sous-sol et l’écoutent tousser à travers le plafond.

Shane est le seul participant blanc, ce qui signifie Covid Diaries NYC reflète l’effet disproportionné de Covid-19 sur les New-Yorkais de la couleur. Sa mère, une enseignante préscolaire, voit ses pires craintes se matérialiser lorsqu’elle est en congé. Et sa famille, à peine grinçante déjà, découvre que le changement de décor qui accompagne la conduite vers l’ouest vers l’État natal de son père, le Wisconsin, ne change pas leur panique collective.

Et Rosemary regarde avec colère les gens qui refusent de porter des masques dans le bus que conduit son père. Ses parents lui racontent leurs efforts pour améliorer leur vie en tant qu’immigrants. À la fin de son segment, la famille regarde Covid-19 se faufiler sur leurs amis et leur famille. La grand-mère de Rosemary a également été testée positive.

Aucun des segments ne fournit de conclusions percutantes – ou, vraiment, aucune conclusion du tout. On espère que ces cinq vont bien, tous ces mois plus tard. J’espère que le père de Camille et la grand-mère de Rosemary se sont améliorés, que la famille de Shane a trouvé un moyen de se remettre sur pied, que Marcial a trouvé un débouché pour son énergie, qu’Aracelie est stable. Covid Diaries NYC nous laisse perplexe.



HBO Le père de Rosemary dans le bus dans lequel il conduit Covid Diaries NYC.



Mais c’est ce que c’est que de lire un journal, qui ne se termine pas et ne peut pas se terminer proprement. Cela commence lorsque le chroniqueur décide de commencer et se termine quand il termine ou, plus probablement, perd tout intérêt. Il n’y a pas de conclusion claire et simple à un journal. Ce qui, quand j’y pense, ressemble beaucoup à une pandémie.

Dans leur forme la plus élémentaire, les journaux sont simplement un moyen d’enregistrer ce qui s’est passé et ce que le chroniqueur en a pensé, pour s’assurer que le temps ne s’écoule pas simplement. J’ai toujours eu du mal à tenir un journal sur papier, mais je connais des gens qui le font depuis des années, et je les envie. Ils la considèrent comme une sorte de pratique thérapeutique, une façon de gérer les émotions, la prise d’informations et les événements de la journée. Traiter l’existence, vraiment.

Dans cette pandémie, les journaux ont également proliféré. Pour certaines personnes, c’est une façon de simplement prendre les choses un jour à la fois. Ben Goldberg, clarinettiste de jazz renommé, a commencé à sortir des improvisations quotidiennes datées le 19 mars 2020; bien qu’ils ne soient plus une pratique quotidienne, il en publie encore de nouveaux sur Bandcamp un an plus tard. Parfois, ils sont dédiés à une personne décédée ou qui fête son anniversaire, ou qui portent des noms cryptiques. Goldberg appelle le projet «Plague Diary».

Le romancier portugais Gonçalo Tavares a fait la même chose dans son propre médium pendant un certain temps. Le New York Review of Books a publié plusieurs tranches de «Pandemic Journals» d’écrivains notables, bien que cet effort se soit également essoufflé; la dernière date de mai 2020. Au début de la pandémie, de nombreuses autres publications ont emboîté le pas.

Les gens tiennent parfois simplement des journaux pour eux-mêmes (et les détaillants ont rapidement capitalisé sur cette envie). Mais il y a toujours le sentiment qu’ils sont aussi pour l’histoire. Et étant donné la nature de notre fléau contemporain – la façon dont il nous a éloignés les uns des autres et a transformé chaque communication en quelque chose de maladroit et de médiation par écran – le besoin de rendre ces réflexions publiques était plus qu’une simple option. C’est aussi un service à l’humanité. Alors qu’il semblait encore que la pandémie durerait plusieurs semaines ou peut-être quelques mois, l’idée que nous pourrions oublier ce que c’était de vivre de cette façon semblait toujours être une possibilité. (Avons-nous jamais été si jeunes?)

Mais pour les historiens et les bibliothécaires, le but d’un journal est moins de préserver l’expérience pour nous-mêmes que pour les générations futures. La Bibliothèque publique de New York, par exemple, faisait partie des institutions qui ont commencé à collecter des journaux de pandémie sous forme audio, sollicitant des contributions de toute personne souhaitant contribuer afin de garantir que «les gens d’aujourd’hui, ainsi que les générations futures, puissent mieux comprendre notre monde. et les uns avec les autres. » Il les collectionne toujours.

Dans les écoles, les collèges et les universités de tout le pays, les enseignants encourageaient ou obligeaient les étudiants à tenir un journal. À l’Université de Californie à San Diego, un projet final du cours d’histoire de la santé publique du professeur Claire Edington exigeait que les étudiants tiennent des journaux de peste, qui seront archivés dans la bibliothèque de l’université. Edington a noté dans une interview avec le journal de l’UCSD que les journaux étaient un moyen de clarifier les conditions sociales qui entourent souvent les pandémies, et comment ces récits jouent dans la création d’un monde plus juste et équitable pour aller de l’avant.



Samuel Pepys / Wheatley, domaine public, via Wikimedia Commons Les journaux de Samuel Pepys relataient, en partie, la grande peste de 1665.

Les teneurs du journal Covid ne sont que la dernière version des chroniqueurs de la peste, bien sûr. Pendant la grande peste de 1665, près de 100 000 personnes sont mortes rien qu’à Londres, et Samuel Pepys était là pour faire un journal de tout cela. Ses entrées sont un mélange de peur et de vaquer à ses occupations quotidiennes, ce qui nous semble plus qu’un peu familier maintenant. Ils sont si détaillés qu’ils sont devenus une base pour les historiens de l’Angleterre du XVIIe siècle qui tentent de reconstruire le milieu maintenant. Et en 1722, Daniel Defoe publie Un journal de l’année de la peste, un journal fictif prétendument écrit par un survivant de ce même fléau de 1665; il est si profondément recherché que les gens se demandent encore si cela devrait être considéré comme autre chose que de la fiction.

Ces revues nous donnent un aperçu du mélange du banal (J’ai eu du yaourt pour le déjeuner) et le terrifiant (les sirènes ne se sont pas arrêtées depuis des jours) qui composent l’ennui sans fin et anxieux des temps de peste. Ils résistent à la tendance des récits qui peuvent être tissés plus tard, à la fois par des artistes et par des personnes puissantes cherchant à plier l’histoire dans leur propre direction, à nouer le conte dans un arc soigné. Ou pour extraire une histoire triomphante de victoire sur la mort. Ou pour ne pas tenir compte des rythmes quotidiens de la vie au profit d’un autre méta-récit. Les journaux nous rappellent que nos vies, nos longues années, sont faites de jours, d’événements et d’émotions – même en cas de pandémie.

En regardant les journaux surgir pendant cette année pandémique, je me suis retrouvé à penser à quelque chose qui n’est pas strictement lié à la peste: l’artiste On Kawara’s Aujourd’hui séries. J’en ai vu des morceaux dans divers musées du monde entier, et c’est toujours frappant. À partir du 4 janvier 1966, Kawara a réalisé un tableau tous les jours, composé simplement de la date en blanc peint sur un fond sombre et uni. Il a varié la langue et la grammaire du tableau en fonction du pays dans lequel il se trouvait à l’époque. Les couleurs variaient parfois aussi, et chacune était manuscrite. Les pièces sont pour la plupart assez petites, mais parfois il les a rendues énormes (comme en juillet 1969, lorsque l’atterrissage sur la lune a eu lieu). S’il ne pouvait pas terminer le tableau à la date indiquée, il le détruirait. En fin de compte, il en a fait plus de 1000.

Chaque fois que je regarde les peintures, je me souviens que si un peu d’informations à leur sujet transparaît dans chaque peinture, pour la plupart, je ne sais pas ce que ce jour-là a été pour Kawara. Le sens réside en grande partie dans le créateur, qui pourrait le regarder et revisiter les émotions, les activités et les épiphanies de la journée. Même le chroniqueur de la peste ne peut pas enregistrer tout ce qui s’est passé et tout ce qu’il a ressenti un jour donné. Le journal est lui-même un objet qui évoque quelque chose de différent pour chacun qui le regarde.

Et Covid Diaries NYC n’est pas différent; ayant vécu la même époque que les cinéastes racontent, je me souviens où je était aussi. Quand Aracelie crie au téléphone à un ami: «Je ressens tellement de choses et rien en même temps … c’est comme si j’avais gagné à la loterie de la malchance», eh bien, je sais exactement ce que ça fait. Je me souviens de ce jour. (C’est toujours là, parfois.) Que nous puissions regarder en arrière sur ces moments et nous considérer chanceux ou même lever un sourcil à notre ancien moi ne rend pas cette expérience moins réelle. Les journaux de peste que nous tenons tous, d’une manière ou d’une autre, sont un record pour l’histoire – mais ils sont aussi pour notre futur. Ne pas se souvenir de quelque chose que l’on ne peut pas oublier, mais se rappeler que la vie arrive, et puis, elle continue.

Covid Diaries NYC est en streaming sur HBO Max.