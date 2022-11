Journaux de guerre ukrainiens : Villes fantômes et patriotes | Nouvelles du monde

Conduisant souvent seul, parfois avec un petit groupe, Seva Koshel n’est pas étranger aux livraisons de première ligne dans l’est de l’Ukraine.

Des kits médicaux aux véhicules de l’armée modifiés et plus récemment aux groupes électrogènes, le volontaire militaire de 40 ans effectue des missions régulières pour les soldats ukrainiens positionnés à la pointe de la lutte contre la Russie.

Au cours des huit derniers mois, Seva, aujourd’hui PDG à temps partiel, a été témoin de tout, des crimes de guerre aux attaques aériennes meurtrières. Il a également subi la perte de camarades décédés.

Après huit mois de combats, la guerre et ses horreurs associées sont devenues une sorte de routine sinistre. Mais cette semaine, au bout d’une route solitaire qui mène à l’un des champs de bataille les plus féroces de la guerre, il y a une surprise – une détermination inébranlable sous la forme de combattants ukrainiens russophones.

De la fumée monte à la périphérie de Kyiv lors d’une attaque au missile



« Si je dis à quelqu’un [in Kyiv or in Ukraine] « District de Bakhmut », ils comprennent que c’est l’un des endroits les plus difficiles à combattre », explique-t-il dans le dernier épisode du podcast Sky News Ukraine War Diaries. La ville de Bakhmut fait partie de la région ukrainienne de Donetsk, que Seva a visitée plusieurs fois. fois dans le cadre de son bénévolat.

“A Donetsk, il y a eu beaucoup de gars que j’ai rencontrés [who are] de [Bakhmut] et, ils sont un peu jaloux du commandant des forces armées parce que nous désoccupons le sud de l’Ukraine et ils rêvent quand nous désoccuperons Donetsk et Louhansk et pour dire, honnêtement, je n’ai jamais vu de tels patriotes.

“Ils sont russophones, mais ils détestent la Russie, [despite being] liés à la Russie encore plus que nous [are] ici à Kyiv ou dans la partie occidentale de l’Ukraine.

« Pour moi, c’était une sacrée surprise.

Cette semaine, la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre les infrastructures critiques de l’Ukraine, ciblant encore plus de centrales électriques mais aussi d’approvisionnement en eau – un double coup lancé pour affaiblir la détermination nationale avant l’hiver.

Le volontaire militaire Seva Koshel photographié lors d’un ravitaillement d’un bataillon de chars ukrainien à Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine



Mais sur la route de Bakhmut, qui se trouve sur des terres désormais déclarées souveraines par la Russie, Seva s’est retrouvé à traverser des centres urbains largement insensibles à cette stratégie car de nombreux civils sont déjà partis.

“Lorsque vous conduisez dans cette région, c’est vraiment intéressant de voir comment la vie se passe”, dit-il. “J’ai traversé deux grandes villes – Kramatorsk et Sloviansk.

“Il y a beaucoup de messages bloqués et [but] Je n’ai vu presque aucun civil dans cette ville.”

