Journaux de guerre ukrainiens : utiliser la comédie pour faire face à la guerre | Nouvelles du monde

L’idée d’une soirée comique dans un pays déformé par la guerre, se heurte quelque peu au contexte de conditions de vie de type blitz et de pertes croissantes dans l’est de l’Ukraine.

Mais à Kiev, la capitale ukrainienne, où les pannes d’électricité et le rationnement de l’électricité sont devenus une caractéristique de la vie hivernale, le besoin d’humour comme moyen d’évasion demeure, selon Oksana Koshel, chroniqueuse de guerre de Sky News Ukraine.

Dans le dernier épisode du podcast, elle assiste à une soirée comique, bien qu’à contrecœur, avec son mari et confrère chroniqueur Seva. C’est une expérience qui apporte à la fois réflexion et perspective ainsi que des prises de conscience profondes sur la guerre.

“Je n’aurais jamais pensé qu’il serait plus facile de vivre de nombreuses terreurs quand on peut en rire et quand on peut rire de soi-même, quand on peut se moquer de son ennemi.”

Oksana enregistre des journaux audio sur la vie dans une zone de guerre pour Sky News peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février de l’année dernière.

À cette époque, la maison d’Oksana a été envahie par des soldats russes. Elle a dit au revoir à des amis, qui se réfugient maintenant en Europe, et a écouté une terrible série d’histoires de son mari militaire volontaire, Seva, détaillant des camarades perdus et des atrocités.

“La situation est vraiment difficile sur les fronts et nous regardons constamment les nouvelles et les mises à jour sur les combats dans l’est et le sud de l’Ukraine et nous prions pour que nos gars rentrent chez eux dans leurs familles”, poursuit-elle.

“La guerre continue [but] la vie continue aussi, bien sûr.”

