Journaux de guerre ukrainiens : « La Russie pense que l’Occident est mou » | Nouvelles du monde

La Russie pense qu’elle peut faire chanter l’Occident en attaquant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, selon un volontaire militaire ukrainien.

La centrale a été fréquemment bombardée ces dernières semaines, l’Ukraine accusant la Russie de l’utiliser comme un pion stratégique mortel, ce qui pourrait conduire à une catastrophe nucléaire.

Kyiv et Moscou se reprochent les attentats.

S’adressant au dernier épisode du podcast Ukraine War Diaries de Sky News, Seva – un volontaire militaire de 40 ans de Dnipro – offre un aperçu du sentiment sur le terrain du côté ukrainien.

Image:

Un cortège transportant la mission d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), escorté par l’armée russe, arrive à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia



“Ils [Russia] pensez simplement que l’Europe, l’Ukraine, les États-Unis, la Grande-Bretagne – tous les pays civilisés, ils sont très faibles, ils sont trop humanitaires, ils sont trop doux et les faire chanter apportera des résultats.

“Pour autant que je sache de nos gars, des soldats et des nouvelles également, les Russes ont mis beaucoup d’armes et d’équipements militaires et de camions exactement dans la station afin d’éviter certains coups de nos forces.

“Et en fait, à mon avis et de l’avis de beaucoup de gens, juste du chantage nucléaire à l’Europe et à l’Ukraine et – personne ne pourrait jamais prédire ce genre de choses.”

Cette semaine, l’Agence internationale de l’énergie atomique a envoyé des inspecteurs en Ukraine, qui ont conclu que l’intégrité physique de la centrale avait été “violée”.

Les inspecteurs restent à l’usine.

Image:

Seva est un volontaire qui travaille avec l’armée ukrainienne



“La plupart de nos pensées vont à la centrale électrique de Zaporizhzhia et à ce qui s’y passe”, a déclaré Seva.

“Il y a quelques années, je passais devant la centrale. C’est vraiment énorme. C’est énorme. Vous savez, c’est la plus grande centrale nucléaire d’Europe et elle impressionne vraiment par sa taille et par sa puissance.”

