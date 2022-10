Journaux de guerre ukrainiens : “Ils veulent tous nous tuer… mais nous n’avons plus peur” – le moment où la Russie s’est vengée de Kyiv | Nouvelles du monde

Cette semaine, la Russie a lancé son attaque la plus dévastatrice contre Kyiv depuis l’invasion de l’Ukraine en février, tuant et blessant certains de ceux qui se trouvaient encore dans la capitale et paralysant des infrastructures vitales.

Le bilan de l’attaque et la panique qui s’en est suivie sont mis en lumière dans la dernière édition du podcast Sky News Ukraine War Diaries.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

“Il y a eu sept bombes, sept missiles et sept coups que j’ai entendus”, explique Ilyas Verdiev, qui a regardé l’attaque se dérouler depuis son appartement au centre de la capitale ukrainienne.

“J’ai vu la fumée s’élever des bâtiments… certaines personnes n’ont pas d’électricité. Certaines personnes n’ont pas d’eau.”

Image:

Ilyas Verdiev a été témoin de l’attaque de lundi depuis son appartement à Kyiv



“Le missile a touché la route et est passé non loin de l’école maternelle où mon fils avait l’habitude d’aller”, poursuit-il. “Heureusement, je suis content qu’ils soient [away] maintenant et ils n’ont pas à être témoins de cela.”

La femme de Verdiev et ses deux fils se sont enfuis en Pologne dans les jours qui ont immédiatement suivi l’invasion russe. Et parce que Kyiv n’a pas souffert à l’échelle des autres villes ukrainiennes, l’attaque a entraîné sa propre escalade émotionnelle.

“Tout ce que vous voulez, c’est qu’ils meurent”, dit Verdiev. “C’est juste de la haine. Ce n’est même pas de la haine. C’est même plus que de la haine. Ou c’est juste une autre étape.”

Les responsables disent maintenant qu’au moins 80 missiles russes ont touché des cibles à travers l’Ukraine.

Image:

L’attaque du pont de Kertch, qui relie la Crimée au continent russe, est créditée d’avoir déclenché une réponse russe qui a fait pleuvoir des missiles sur l’Ukraine



L’attaque de lundi matin a suivi le bombardement du pont de Kertch, qui relie la Crimée au continent russe – une voie d’approvisionnement vitale pour l’effort de guerre de Moscou.

Par coïncidence, Oksana Koshel, une autre résidente de Kyiv et contributrice d’Ukraine War Diaries, avait quitté la capitale quelques heures auparavant dans un bus pour Varsovie, seulement pour se rendre dans le rayon de nouvelles frappes.

“Je me suis réveillée et j’ai commencé à parcourir les actualités, et en fait toutes les villes que mon bus a traversées le long du chemin vers la frontière polonaise, elles étaient toutes attaquées”, explique-t-elle. “Et j’ai eu cette petite pensée, vous savez, juste pendant une fraction de seconde que je ne voudrais vraiment pas, vous savez, une bombe pour me trouver quelque part en route vers un autre endroit.”

Image:

Oksana photographiée avec son partenaire Seva, un volontaire militaire



La frappe massive de missiles est considérée comme une escalade significative de la part de la Russie, une tentative de Moscou de remporter un succès militaire significatif après les contre-offensives ukrainiennes dans l’est et le sud du pays.

“C’est toujours plus bouleversant de voir les réactions des Russes ordinaires”, poursuit Oksana. “Ils sont comme, ‘ouais, enfin, comme, effacez Kiev de la surface de la Terre. Tuez [all] des Ukrainiens.’

“Quelqu’un m’a demandé, est-ce que ça ressemble au premier jour de la guerre ? Et j’ai dit, oui, les bombardements. Mais nous sommes complètement différents maintenant. La principale différence est que nous n’avons plus peur.”

Par les créateurs du StoryCast primé de Sky News, Ukraine War Diaries est un podcast hebdomadaire qui suit ceux qui vivent sur la nouvelle ligne de front de l’Europe et ceux qui y ont échappé.

Producteur : Robert Mulhern

Promotion numérique et écriture supplémentaire : David Chipakupaku