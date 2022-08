Journaux de guerre ukrainiens : comment la désinformation russe est combattue | Nouvelles du monde

Selon un expert en informatique basé à Kyiv, les Ukrainiens se tournent de plus en plus vers les services de messagerie cryptés pour lutter contre la désinformation russe.

S’exprimant dans la dernière édition de Sky News Journaux de guerre ukrainiens podcast, Ilyas Verdiev dit que, alors que des millions de personnes dans le monde comptent sur les plateformes d’information numériques grand public pour rapporter la guerre, ces endroits sont évités par de nombreux Ukrainiens.

Ils craignent que les plateformes en ligne ne soient contaminées par les efforts de désinformation russes.

“Cette guerre des fausses informations est énorme de nos jours”, explique Ilyas.

“De toute évidence, Internet nous a dévorés.

“Telegram ressemble de plus en plus à un réseau social. Il est devenu très populaire dans les pays post-soviétiques.”

Telegram est un service de messagerie, qui est devenu une alternative populaire à WhatsApp appartenant à Facebook. De nombreux groupes organisés, y compris des militants politiques, utilisent la fonction de diffusion de la plateforme comme une forme de newsletter pour les abonnés et les sympathisants.

Selon Ilyas, informaticien, les Ukrainiens se tournent vers les services cryptés pour échapper à la désinformation russe



“La grande chose à propos de Telegram est qu’il est crypté et qu’il est considéré comme sécurisé”, explique Ilyas. L’homme de 40 ans a travaillé pendant la guerre pour sécuriser l’infrastructure numérique de l’Ukraine.

“Vous devez filtrer tout ce à quoi vous êtes abonné et toutes les actualités que vous lisez.”

Les plates-formes de messagerie chiffrée instantanée ont connu une croissance exponentielle ces dernières années. Telegram affirme avoir plus de 700 millions d’utilisateurs dans le monde.

Et Ilyas explique qu’en Ukraine, les citoyens tentent de plus en plus de déjouer la désinformation.

Cela a conduit le spécialiste informatique à rechercher des rapports indépendants réputés.

“Il y a une chaîne que je continue de lire”, poursuit-il. “Ce gars vient de Kyiv. Il est vraiment bon en analyse.

“Au tout début, même avant l’invasion à grande échelle, il écrivait sur la guerre possible, [that] ça ne va pas être rapide et que vous devez vous y préparer.

“Ces mots m’ont aidé à être plus réaliste face à la situation.”

Par les créateurs du StoryCast primé de Sky News, Ukraine War Diaries est un podcast hebdomadaire qui suit ceux qui vivent sur la nouvelle ligne de front de l’Europe et ceux qui y ont échappé.

Producteur : Robert Mulhern

Promotion numérique et écriture supplémentaire : David Chipakupaku