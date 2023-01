Journaux de guerre ukrainiens : Chars, transferts et menace de ne rien faire | Nouvelles du monde

Le 26 janvier, après des semaines de plaidoirie, l’Allemagne a finalement accepté d’envoyer des chars de combat avancés en Ukraine.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont également promis plus d’armes lourdes, malgré les craintes qu’une telle décision n’intensifie la guerre.

Quoi qu’il en soit, Vladimir Poutine est escalade. Une nouvelle mobilisation massive de troupes en Russie est en cours.

Mais de nombreux citoyens ukrainiens se mobilisent également, se concentrant de plus en plus sur le volontariat et la collecte de fonds dans le but de renforcer l’effort de guerre, selon les contributeurs du podcast de Sky News Ukraine War Diaries.

“Aucun gouvernement ne peut fournir 100 % de tout à nos soldats”, explique Ilyas Verdiev, qui dans ce dernier épisode suit une tendance nationale en utilisant son anniversaire pour collecter des fonds pour les unités militaires ukrainiennes à Bakhmut – la ville orientale à l’épicentre du combat en ce moment.

“C’est ainsi que toute la nation accumule ses possibilités pour soutenir nos soldats”, poursuit-il.

Cette semaine, la collecte de fonds du cadre de l’entreprise devenu volontaire militaire, Seva Koshel – qui a effectué plus de 15 missions militaires pour fournir des véhicules pour la ligne de front – aide une unité de chars près de Bakhmut.

“Je viens d’avoir quelques appels avec mes gars qui sont à proximité de Bakhmut”, explique-t-il. “La semaine dernière, nous avons financé un peu d’argent et nous avons acheté quatre tablettes pour [our] des gars qui servent dans l’une des brigades.

“Ils sont dans un régiment de chars et ils ont besoin de cette tablette, car ils ont mis un logiciel militaire spécial [on it] et leur feu sera meilleur maintenant.

Pendant ce temps, des mois de combats dans l’est ont entraîné l’arrivée d’un plus grand nombre de familles déplacées à Kyiv.

“Ce sont les gens qui sont venus de l’est et du sud de l’Ukraine”, explique la chroniqueuse Oksana Koshel. «Des villes et villages qui sont maintenant confrontés à une menace d’occupation ou de destruction.

«Ils se retrouvent maintenant dans, vous savez, un besoin sévère de choses que nous utilisons tous les jours, comme des serviettes, des couverts ou de la literie [and] couvertures.

