Journaux de guerre en Ukraine : Un volontaire militaire révèle l’horreur des combats acharnés à Bakhmut | Nouvelles du monde

Les forces russes à Bakhmut ont tué des soldats ukrainiens avec des haches avant de photographier leurs corps démembrés et de partager les images, selon un volontaire militaire.

Seva Koshel, qui livre des fournitures sur la ligne de front depuis le début de la guerre, est retournée cette semaine à Bakhmut – la ville de l’est de l’Ukraine que les forces russes ont passé des mois à essayer de prendre.

S’exprimant dans le dernier épisode du podcast Sky News Ukraine War Diaries, Seva détaille les histoires graphiques qui lui ont été racontées par le personnel militaire ukrainien qui y est intégré.

Avertissement : Cette histoire contient des détails troublants sur des corps démembrés

“J’ai entendu beaucoup d’histoires directement de gars qui participent à ce combat à Bakhmut et c’était très difficile d’écouter [to],” il explique.

“Je les crois. Et d’après ce que j’ai entendu, ces gars des entreprises privées, Wagner – cette entreprise privée russe – et de l’armée russe… quand vous êtes au corps à corps, ils trouvent des gars blessés ou sans arme.

“Ensuite, ils ne les prennent pas comme prisonniers de guerre. Ils les tuent simplement. Mais le plus gros problème et le plus gros problème, et le plus difficile, c’est qu’ils [do] pas seulement leur tirer dessus… ils ont pris des haches, ils se sont coupés les jambes [off]ils se sont coupés les bras [off].

“Et [in] un cas, ils ont juste coupé des têtes à nos gars et ont trouvé leurs téléphones et ils ont juste envoyé des photos à leurs proches avec des têtes coupées de nos gars…”

Journaliste de guerre en Ukraine et volontaire militaire Seva Koshel



Bakhmut, dans la région contestée de Donetsk, est le théâtre de violents combats depuis des mois. Les deux parties subissent de lourdes pertes, alors que la Russie continue d’essayer de se réaffirmer sur la ligne de front.

Cette semaine, le groupe de mercenaires russes Wagner a déclaré qu’il avait cessé de recruter des prisonniers pour combattre en Ukraine. Le groupe a été le fer de lance de l’assaut de Bakhmut.

En décembre, l’agence de presse Reuters a rapporté que la communauté du renseignement américain pensait que Wagner avait 40 000 combattants condamnés déployés en Ukraine, constituant la grande majorité du personnel du groupe dans le pays.

“Je pense que les deux prochaines semaines seront très difficiles car la Russie veut attaquer de plus en plus”, a poursuivi Seva, mais d’un autre côté, il a déclaré “Je pense que nous aurons beaucoup plus d’aide de nos alliés”.

