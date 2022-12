Journaux de guerre en Ukraine : Sous-vêtements thermiques et fosses de toilettes – Les habitants de Kyiv deviennent de plus en plus ingénieux alors que les missiles pleuvent | Nouvelles du monde

“C’est ainsi que la Russie fait la guerre”, explique Seva Koshel dans le dernier épisode du podcast Sky New Ukraine War Diaries.

Après des semaines d’attaques de missiles sur leur réseau électrique, Kyiv est maintenant en train de devenir une ville semblable à un siège, les habitants étant contraints de devenir de plus en plus ingénieux pour surmonter l’épuisement des approvisionnements en électricité et en eau.

“Frapper des infrastructures, frapper des hôpitaux, frapper des bâtiments civils, des écoles… c’est dans leur doctrine militaire, donc ça leur va”, poursuit Seva, un volontaire militaire qui documente la vie en temps de guerre en Ukraine depuis l’invasion russe du 24 février. .

“[And] nous savons par les messages de notre ministère de la Défense que les Russes préparent une nouvelle attaque massive contre nos infrastructures dans les prochains jours.”

Le volontaire militaire Seva Koshel photographié lors d’un ravitaillement d’un bataillon de chars ukrainien à Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine



Les Ukrainiens ont enduré près de deux mois d’attaques aériennes russes contre leurs infrastructures énergétiques. Les responsables estiment que plus de la moitié du réseau électrique national a été ciblé.

Mais, avec le passage de chaque semaine d’hiver, les températures baissent. Et tandis que Kyiv a repoussé l’avancée russe dans les premiers mois de la guerre, la capitale commence à ressentir le plein impact de la stratégie conçue pour rendre la ville moins habitable dans des conditions glaciales.

Cette semaine encore, une flopée de missiles ont ciblé Kyiv.

“Je n’ai eu ni électricité ni lumière pendant plus de 33 heures”, explique Ilyas Verdiev, un habitant. “Il s’agissait donc de garder mon téléphone en vie et d’essayer d’accéder à Internet.

“Tant que vous n’avez pas d’électricité, vous ne pouvez pas obtenir de connexion Internet mobile, car les stations mobiles perdent également de l’énergie.

“Il faisait plus froid pendant la nuit. Je n’avais pas d’électricité et l’eau coulait très lentement.

Ilyas Verdiev, journaliste de guerre ukrainien, photographié le 10 octobre



“Le plus gros problème auquel j’ai été confronté était que le congélateur fondait. Ce n’est pas grave. Je peux toujours utiliser l’atmosphère extérieure et profiter du froid. Je peux mettre mes affaires à l’extérieur et elles gèlent à tout moment.

“Il y a une suggestion que nous devons creuser, à un moment donné, un trou afin que nous puissions l’utiliser comme toilettes à l’extérieur du bloc.

“Ce sont les choses dont nous discutons, comment nous allons le creuser et comment nous allons l’utiliser. C’est le 21e siècle ici dans une capitale européenne. C’est l’hiver que nous devons traverser.”

