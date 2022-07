Journaux de guerre en Ukraine : “La nouvelle réalité a commencé” – Un habitant de Kyiv admet que la guerre pourrait durer des années | Nouvelles du monde

Les bombardements incessants, les pertes croissantes et les efforts continus pour résister à l’avancée russe changent fondamentalement la mentalité nationale de l’Ukraine, selon Ilyas Verdiev, un habitant de Kiev.

Le père marié de 40 ans dit que lui et un nombre croissant d’Ukrainiens commencent à accepter qu’une guerre – qui a divisé sa famille et semé plus de 5,5 millions de réfugiés à travers l’Europe – pourrait maintenant durer des années, dont la perspective est changer le regard des citoyens.

“Je pense que c’est la période pour nous tous où nous devons définir et nous devons réaliser que la nouvelle réalité a réellement commencé, et la formation de notre nouvelle personnalité se déroule en ce moment”, explique Ilyas dans Sky News Ukraine de cette semaine. Podcast des journaux de guerre.

“Nous devons l’admettre.”

Image:

Ilyas à Kyiv



Les troupes russes ont récemment pris le contrôle de zones clés dans la région contestée du Donbass – au centre de combats soutenus ces derniers mois, en plus de gains stratégiques clés dans le sud.

Ilyas, qui refuse d’autoriser sa femme et ses deux jeunes fils à retourner à Kyiv depuis la Pologne – où ils ont fui au début de la guerre, a commencé à réaliser des journaux audio pour Sky News peu après l’invasion russe en février.

“Comment [are] nous allons vivre les prochaines années”, poursuit Ilyas. “Cette formation est vraiment importante car réaliser que la vie ne sera plus la même qu’il y a cinq mois est vraiment essentiel pour nous tous.”

Image:

L’abri anti-bombes de Kyiv où Ilyas a dormi



Pour écouter le dernier journal d’Ilyas et celui d’Oksana, une professionnelle basée à Kyiv qui trouve cette semaine l’inspiration sous la forme d’un résident de 11 ans, écoutez le dernier omnibus Ukraine War Diaries.

