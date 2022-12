Journaux de guerre de l’Ukraine : Mener la guerre intelligente contre la Russie | Nouvelles du monde

Au début, les Ukrainiens utilisaient leurs smartphones pour avertir les autres des alertes de raid aérien.

Maintenant, ils ont changé de cap, utilisant à la place une suite d’applications pour suivre les missiles russes se dirigeant vers leur pays.

Depuis le début de la guerre, la Russie a attaqué le réseau électrique ukrainien avec plus de 1 000 missiles. Le réseau électrique du pays a maintenant été réduit jusqu’à 50 %, selon des responsables gouvernementaux.

Mais, s’exprimant dans le dernier épisode du podcast Sky News Ukraine War Diaries, Ilyas Verdiev, un habitant de Kiev, explique pourquoi la connectivité Internet est désormais parfois encore plus convoitée que la lumière et la chaleur pour les résidents assiégés.

“J’ai eu une panne il y a une semaine et demie, je n’avais pas d’électricité”, explique-t-il. “Mais le plus important, c’est que je n’avais pas de connexion Internet stable.

“Cela signifie que je n’ai pas obtenu les informations des différentes sources sur la situation actuelle.

“Telegram est essentiellement une messagerie instantanée [app] où vous pouvez publier n’importe quel type d’informations sur différents “canaux”. J’ai quelques chaînes.

“L’un d’eux vous donne des informations sur comment et quand les forces aériennes russes se déplacent, si elles apportent les missiles, si les missiles ont été lancés. Ils peuvent même afficher les interceptions de pilotes du côté russe.“

Ilyas Verdiev est l’un des rares Ukrainiens à documenter leur expérience pour les journaux de guerre ukrainiens de Sky News





Le 5 décembre, la Russie a attaqué Kiev avec un nouveau barrage de missiles. Ilyas, comme de nombreux habitants de Kiev, a utilisé des applications pour suivre l’attaque depuis son origine jusqu’à son exécution éventuelle.

“Aujourd’hui [5 December] ils ont prévenu à l’avance que ce raid aérien est dangereux et il y a un décollage massif de leurs avions qui embarquaient les missiles », poursuit Ilyas.

“L’autre application est la carte des raids aériens. C’est une carte de l’Ukraine et chaque région devient rouge lorsque le raid aérien est activé dans cette région particulière. Nous avons eu un raid aérien à partir de l’est de l’Ukraine. Et progressivement toutes les régions d’est en ouest au nord et au sud, tout devenait rouge… si un raid aérien se développe et couvre la plupart des régions de la carte, je commencerai à emballer mes affaires… et je me préparerai à partir au sous-sol. Tôt ou tard, il viendra à Kiev.

Ilyas utilise une application de carte thermique pour suivre en temps réel les attaques aériennes russes à travers l’Ukraine



“Simultanément, vous pouvez entendre la sirène réelle à l’extérieur de votre appartement, et en même temps, vous avez une notification qui sonne exactement comme une sirène sur votre mobile.

“Je peux en fait faire des plans – comment agir, quoi faire, où aller. Je peux avertir mes parents à l’avance – ils doivent être prêts à aller dans le couloir ou dans un endroit plus sûr.”

