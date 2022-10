Journaux de guerre de l’Ukraine : Les Ukrainiens « rient au nez du mal » face à la menace d’une escalade nucléaire | Nouvelles du monde

Selon Ilyas Verdiev, un habitant de Kyiv, la croyance émerge parmi de nombreux Ukrainiens assiégés que la Russie ne déploiera pas d’arme nucléaire dans une tentative désespérée de gagner la guerre.

Enregistrement dans un abri de Kyiv pour la dernière édition du podcast Sky News Ukraine War Diaries, M. Verdiev – qui a été témoin de la plus grande attaque d’une journée de la Russie contre la capitale ainsi que des frappes de drones de cette semaine – révèle ce que les citoyens disent aux citoyens respect de l’escalade nucléaire, et comment ils rationalisent la menace.

“De plus en plus de discussions portent sur l’utilisation d’armes tactiques afin d’arrêter l’opération offensive des troupes ukrainiennes”, explique M. Verdiev. “Et l’enfer sait ce que Poutine a en tête et il pourrait même utiliser une arme stratégique.

“[But] en fait, les responsables disent ici en Ukraine qu’il faut se rendre compte que l’utilisation d’une arme nucléaire stratégique par Poutine conduira la Russie dans l’impasse. Personne ne restera à l’écart et le monde occidental interviendra.

“Cela va être la fin de Poutine et de son régime, cela va effondrer la Russie à tous les points de vue, comme économique et à un moment donné physique.”

Le résident de Kyiv, Ilyas Verdiev, a été témoin des frappes de drones de cette semaine sur la capitale ukrainienne



Le spectre de l’escalade nucléaire et les affirmations du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles sa capacité à les utiliser n’est pas du bluff ont été à la fois un facteur énervant et persistant dans la guerre. Notamment suite aux récents succès de l’armée ukrainienne dans le sud et l’est du pays.

Mais malgré l’accumulation de misère supplémentaire sur les citoyens ukrainiens – la Russie ayant lancé plus de 300 frappes sur des centrales électriques au cours des deux dernières semaines – M. Verdiev et nombre de ses compatriotes appliquent désormais une sombre justification à la dernière stratégie russe.

“Ce qui est drôle, c’est que nous rions tous, nous rions face au mal”, explique-t-il. “Nous disons à la Russie, vous n’allez pas nous avoir.

“Ils pensent qu’ils peuvent utiliser ce système de peur contre les Ukrainiens. Mais tout au long de notre histoire, les Ukrainiens ont toujours combattu cela et leur ont prouvé qu’ils avaient tort. Tant que nous les craignons, ils sont soutenus par la peur. S’il l’utilise, je pense que ce sera probablement la fin de la civilisation russe.