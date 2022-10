Journaux de guerre de l’Ukraine : Le coût cruel de la libération de l’Ukraine de la Russie | Nouvelles du monde

Le coût terrible des amis morts est un prix qui doit être payé si l’Ukraine veut se libérer de la Russie, selon le volontaire militaire de première ligne Seva Koshel.

Cette semaine, l’armée ukrainienne a libéré davantage de villes et de villages dans des régions désormais déclarées territoire souverain par la Russie.

Mais, dans la dernière édition du podcast Sky News Ukraine War Diaries, Koshel confronte le coût de ces gains suite à la perte d’un autre camarade de première ligne qui faisait partie des avancées récentes.

“Je parlais à mon ami qui est maintenant officier dans l’armée”, explique-t-il. “Et il était assez déçu car un gars de son unité, qui était sous ses ordres, vient d’être tué.

“Et mon ami doit aller avec son corps dans son village natal pour ses funérailles et c’est très dur pour lui, surtout [because] c’est [his] première fois. Et j’espère que ce sera la première et la dernière fois mais nous ne savons pas.”

Le volontaire militaire Seva Koshel effectue des ravitaillements pour les soldats de première ligne dans l’est de l’Ukraine depuis plus de six mois



Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a affirmé que les forces de Kyiv avaient repris plus de 500 kilomètres carrés et des dizaines de colonies à Kherson.

Cette avancée intervient dans le contexte des menaces nucléaires proférées par le président russe Vladimir Poutine et des avertissements du président américain Joe Biden selon lesquels le conflit risque la menace d’un “Armageddon nucléaire”.

“La guerre est devenue une routine”, dit Koshel. “On fait ce qu’on fait. La première fois qu’un gars que je connaissais a été tué, ça a été un choc et c’était un très gros drame, et maintenant, tu sais, tu comprends juste que : ‘ok, il n’est plus avec nous .’

“Je veux dire, ça ne va pas… mais je m’y suis juste habitué parce que j’en ai pas mal, que je connaissais et qui ne sont plus avec nous.”

Il a ajouté : “Nous lisons attentivement les nouvelles du pays qui nous occupe et comme vous le savez, Poutine a déclaré l’annexion de quatre de nos régions.

“Et en fait pour nous, cela ne change rien parce que nous devons nous battre et nous désoccuper – nous nous en fichons du tout.”

