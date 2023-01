Journaux de guerre de l’Ukraine : L’attaque de Dnipro dévaste l’âme d’une nation | Nouvelles du monde

Pendant plus de deux heures la semaine dernière, Seva Koshel a tenté de calmer sa sœur, suite à une attaque à la roquette russe à quelques mètres de chez elle.

Seva, un résident de Kyiv et dirigeant d’entreprise devenu volontaire militaire, est originaire de la ville de Dnipro, dans l’est de l’Ukraine.

Sa sœur se trouvait chez elle à Dnipro le 14 janvier lorsqu’un missile balistique russe a visé un immeuble à proximité.

L’attaque a fait 45 morts et des dizaines de blessés lorsqu’une partie de l’immeuble s’est effondrée.

Dans le dernier épisode de Sky News Journaux de guerre ukrainiens podcast, un Seva ému revient sur la conversation qu’il a eue avec sa sœur au lendemain de l’attaque qui a laissé l’Ukraine sous le choc.

“Dnipro est ma ville natale et ma sœur habite à environ 300 mètres de l’endroit où la roquette a touché le bâtiment”, explique cet homme de 41 ans, qui a commencé à enregistrer des journaux sur son téléphone pour Sky News peu après le début de l’invasion russe.

“C’était très difficile de parler à ma sœur car elle [knows] certaines personnes qui vivent dans ce bâtiment. Pas exactement à l’endroit où il y avait une fusée, mais [in] le même bâtiment.

“Elle [had] voir, pour la première fois de sa vie, beaucoup de cadavres. Et, bien sûr, c’est très difficile [for her] accepter.”

Ukraine War Diarist Seva photographié avec sa sœur Anna, qui vit dans le quartier de Dnipro ciblé par des roquettes russes



Pour surmonter les systèmes de défense aérienne ukrainiens existants, la Russie a commencé à cibler le pays avec des missiles balistiques.

Pendant des mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé auprès des alliés occidentaux pour des armes plus avancées qui aideraient à abattre les missiles.

Les États-Unis ont accepté de fournir les puissants systèmes de défense aérienne Patriot, qui pourraient aider à contrecarrer une telle attaque. Mais cela reste à mettre en œuvre sur le terrain.

L’attaque du 14 janvier contre un immeuble à Dnipro a fait 45 morts



“[The attack on Dnipro] frapper tout le monde vraiment, vraiment fort juste parce que tout le monde peut s’identifier, parce que de tels bâtiments sont très courants dans toute l’Ukraine », explique Oksana Koshel, la femme de Seva, qui apparaît également dans le dernier épisode.

“Les photos et les vidéos de l’endroit, elles touchent juste cette corde très sensible dans l’âme de chacun, parce que vous comprenez que vous [could] sois le prochain, et les gens que tu aimes, ta famille, [could] se retrouvent tous les jours dans une situation similaire.”

