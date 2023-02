Journaux de guerre de l’Ukraine : La guerre s’éloigne de plus en plus pour les enfants qui ont fui l’Ukraine | Nouvelles du monde

Pendant deux heures le matin de l’invasion russe du 24 février 2022, Ilyas Verdiev s’est demandé s’il fallait ou non emmener sa famille en Pologne.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

Dans son appartement du centre de Kyiv, entouré de sa femme, de ses deux jeunes fils et des signes extérieurs d’une vie confortable, il a finalement pris la décision de suivre des milliers de ses compatriotes jusqu’à la frontière.

Cependant, au moment où la famille est finalement arrivée là-bas, une interdiction était en place interdisant aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter l’Ukraine. Seuls sa femme et ses enfants ont traversé. Et depuis près d’un an maintenant, Ilyas vit seul à Kyiv.

D’innombrables familles ont été divisées ce jour-là. Mais dans le cas d’Ilyas, la combinaison d’une longue guerre et d’un exil continu plonge de plus en plus ses enfants dans la vie polonaise.

“Mon aîné [son]Max, qui a cinq ans maintenant, il parle très bien le polonais », explique Ilyas dans le dernier épisode du podcast de Sky News Ukraine War Diaries.

“Il me dit même qu’ils ont de bons amis ici, ce qui est tellement génial de se rendre compte qu’il a son enfance.”

Même si son père est un peu loin de lui.

Image:

Journaliste de guerre ukrainien, Ilyas Verdiev, photo, décembre 2022





Selon les Nations Unies, près de cinq millions d’Ukrainiens ont fui la guerre vers l’Europe. Pour Verdiev, comme tant d’autres, on espérait que le déménagement ne serait que temporaire. Mais après 11 mois de combats, il s’habitue à ne pas voir grandir ses enfants.

« Ma famille est toujours en Pologne, elle est en sécurité », dit-il, affirmant la raison de la séparation continue de sa famille.

“Heureusement, il comprend qu’il y a une raison pour laquelle son père est à Kyiv et qu’il doit rester dans un pays différent avec sa mère et son petit frère. Et parfois, il me dit qu’il veut m’aider et qu’il a besoin de moi et qu’il veut son papa de retour.”

Pour en savoir plus sur l’histoire d’Ilyas et les histoires d’Oksana et de Seva, cliquez ici pour le dernier épisode de Journaux de guerre ukrainiens.

Par les créateurs du StoryCast primé de Sky News, Ukraine War Diaries est un podcast hebdomadaire qui suit ceux qui vivent sur la nouvelle ligne de front de l’Europe et ceux qui y ont échappé.

Producteur : Robert Mulhern