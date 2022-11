Journaux de guerre de l’Ukraine : Blackouts, bistrots et bunkers – les extrêmes de la vie en temps de guerre à Kyiv | Nouvelles du monde

En mars, Ilyas Verdiev a dit au revoir à sa femme et à ses deux jeunes fils à la frontière polonaise, avant de reprendre son travail d’informaticien, dans une ville désormais de plus en plus sombre.

Plus de fois qu’il ne s’en souvient, Ilyas – comme tant d’habitants – a été abattu dans les sous-sols d’immeubles et les stations de métro souterraines tandis que les attaques aériennes russes pleuvaient au-dessus.

Après chaque raid, la vie revenait avec défi : des spectacles d’humour, un dîner entre amis, l’indulgence d’un McDonald’s – le plus souvent, le pendule est revenu de la guerre à la vie lorsque les sirènes d’avertissement s’arrêtent.

Ces jours-ci, cependant, la résolution de Kyiv est confrontée à un examen sévère.

Les pannes de courant majeures et les pannes d’Internet continuent de réduire les services essentiels après des semaines d’attaques de missiles sur des infrastructures critiques.

Optiquement du moins, la ville s’est assombrie. Maintenant, la Russie attend que l’hiver s’installe.

Cette semaine, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a averti les habitants de la ville de la nécessité de se préparer à une éventuelle évacuation.

“Dans [the] cas d’urgence totale, qui sera probablement les pannes complètes, pas d’approvisionnement en eau, rien, je serai obligé de changer de lieu et de quitter Kyiv », explique Ilyas.

“Mais aussi, j’ai ma mère, ma grand-mère ici. Ils auront besoin de soutien. Donc mon plan est de rester en sécurité, d’avoir des réserves de nourriture que j’ai déjà conservées.”

S’exprimant dans le dernier épisode du podcast Sky News Ukraine War Diaries, Ilyas offre un aperçu révélateur de l’engagement envers une vie normale dans une ville de plus en plus déformée par des frappes stratégiques persistantes.

“Dimanche dernier, tant que c’était calme, j’ai décidé de rencontrer mon ami dans une région éloignée, ce qui prend environ 40 minutes pour aller [to],” il explique.

“Nous nous sommes donc retrouvés au restaurant pour un bon dîner.

“Après probablement deux ou deux heures et demie, tout d’un coup, l’électricité est tombée et il est devenu complètement noir.

“C’était comme d’habitude, tout le monde mangeait et finissait ses plats. C’est juste la musique qui descendait et on pouvait entendre les fourchettes frapper les assiettes.

“Il y avait des gens avec des enfants… c’était une sorte d’aventure pour eux. Tout le monde avait des bougies allumées sur sa table et on a réussi à payer cash car visiblement les terminaux bancaires ne fonctionnaient pas.

“Et quand nous sommes sortis, il faisait déjà noir, il était environ 18 heures. Les seules sources d’éclairage étaient les phares avant des voitures. Et c’est tellement surréaliste, vous savez, qu’il y a des blocs tout autour de vous et qu’il faisait tout noir.

« C’est probablement ce qu’ils appellent un cauchemar. Je ne sais pas.

Malgré l’inconfort croissant, plus de 1,5 million d’habitants sont revenus dans la capitale depuis les premières semaines de la guerre selon les responsables de la ville.

La chroniqueuse Oksana Koshel a quitté Kyiv pour l’Europe de l’Ouest le matin d’une frappe de missiles multiples en octobre. Maintenant, elle se prépare à revenir une fois de plus.

“Je prévois de retourner en Ukraine sous peu”, explique-t-elle. “Tout le monde est très surpris à ce sujet. Les gens que je rencontre me disent : ‘Pourquoi ? Pourquoi voudriez-vous retourner en Ukraine avec toutes les coupures de courant, les problèmes d’électricité, un possible hiver long et très froid ?’

“Mais c’est ma maison et c’est là que j’appartiens. Et c’est là que mon cœur est.”

