Journaliste | Bharat Ratna pour Karpoori Thakur, double CM du Bihar et icône socialiste | Nouvelles du pouls politique

Le président Droupadi Murmu a annoncé mardi que le Bharat Ratna serait décerné à l’icône socialiste Karpoori Thakur, à titre posthume. Cela arrive à un moment où des célébrations de trois jours ont lieu au Bihar pour marquer le centenaire de la naissance de l’ancien CM du Bihar.

Des demandes pour un Bharat Ratna pour Thakur sont faites depuis des années. L’année dernière, le 12 juillet, s’exprimant lors d’un événement marquant le centenaire du bâtiment de l’Assemblée du Bihar, le leader de Rashtriya Janata Dal (RJD) et vice-ministre en chef, Tejashwi Prasad Yadav, a exigé Bharat Ratna pour Thakur, deux fois ministre en chef de l’État. et une imposante icône socialiste qui est souvent invoquée par les politiciens de l’État.

Bien que le Premier ministre Narendra Modi, qui était également présent à l’événement, n’ait pas commenté cette demande, il a mentionné Karpoori avec d’autres piliers de l’État tels que Jayaprakash Narain, le pionnier du mouvement Bihar, et Srikrishna Sinha, le premier CM de l’État.

Vers la fin de sa carrière, la politique de réservation de Karpoori Thakur a suscité de nombreuses critiques de la part du public. (Archives express)

La demande de Tejashwi n’était pas la première fois qu’un dirigeant contemporain du Bihar exigeait la plus haute distinction civile pour Thakur, communément appelé Jannayak ou leader du peuple. En fait, le RJD et le JD(U) lançaient cet appel presque chaque année à l’époque des anniversaires de naissance et de décès de Thakur.

Certains des projets mis en place par CM Nitish Kumar portent la marque de la politique socialiste de Thakur : qu’il s’agisse de la suppression des frais de scolarité pour les filles jusqu’à l’obtention de leur diplôme ou en accordant une réservation de 50 pour cent aux femmes dans les panchayats.

Mais qu’est-ce qui, dans l’héritage de Thakur, pousse les partis politiques à faire la queue pour revendiquer la victoire ?

La vie de Thakur peut être divisée en trois phases : lorsqu’il était un combattant de la liberté et un socialiste convaincu qui travaillait sous la direction de piliers tels que Jayaprakash Narain, le Dr Rammanohar Lohia et Ramnandan Mishra (1942 à 1967) ; en tant que CM de l’État et plus grand dirigeant socialiste (1970 à 1979) ; et ses dernières années (1980-1988) où il tentait de rétablir son identité politique.

Thakur appartenait à la communauté Nai (barbier) qui est répertoriée comme une classe extrêmement arriérée (EBC) parmi les autres classes arriérées (OBC) de l’État et était originaire de Pitaunjhia (maintenant connu sous le nom de Karpoori Gram), un village dominé par les Rajput dans le Quartier de Samstipur. Il a fait ses débuts en tant que législateur lorsqu’il a remporté les élections de 1952 et y est resté jusqu’à sa dernière élection à l’Assemblée en 1985. Il a cependant fait face à une perte électorale lorsqu’il s’est présenté à Samastipur lors des sondages de Lok Sabha de 1984, lorsque plusieurs autres non-Congrès. Les fidèles ont également perdu leurs élections en raison de la vague de sympathie suscitée par l’assassinat d’Indira Gandhi.

Après 1980, Karpoori Thakur a été surnommé leader de l’EBC, une étiquette dont il n’a pu se débarrasser qu’à la fin de sa vie. (Archives express)

Thakur était vice-CM et ministre de l’Éducation du cabinet Mahamaya Prasad Sinha du 5 mars 1967 au 28 janvier 1968.

En décembre 1970, Thakur devint pour la première fois CM de l’État avec le Parti socialiste Samyuktha, une coalition de formations idéologiquement similaires. Cependant, l’instabilité politique a secoué l’État de 1967 à 1972, et son mandat n’a duré que six mois jusqu’en juin 1971.

Il devint plus tard CM du parti Janata en juin 1977 et resta au pouvoir pendant près de deux ans, jusqu’à ce que des divergences avec son principal allié, le Bharatiya Jan Sangh, le précurseur du BJP, entre autres raisons, conduisent à la chute du gouvernement.

En tant que CM et adjoint du CM, ses politiques étaient de grande envergure : promotion de la langue hindi dans les bureaux du gouvernement, déclaration de l’ourdou comme deuxième langue officielle du Bihar, suppression des frais de scolarité, renforcement du système Panchayati Raj en organisant des élections régulières, entre autres.

Mais sa contribution la plus significative a été dans le domaine de la réservation, un modèle qui est encore suivi pour tous les emplois de l’État.

En tant que CM en 1978, Thakur a mis en œuvre un système de réservation à plusieurs niveaux, malgré la résistance du Bharatiya Jan Sangh, un élément majeur du gouvernement du parti Janata au pouvoir à l’époque.

Le système, sans précédent, offrait un modèle de réservation de 26 pour cent dans lequel les communautés OBC obtenaient 12 pour cent de la part ; Les classes économiquement arriérées parmi les OBC ont obtenu 8 pour cent ; les femmes en ont obtenu 3 pour cent ; et les classes économiquement arriérées parmi les castes supérieures ont également obtenu 3 pour cent.

C’était bien avant que le gouvernement de Narendra Modi n’introduise un quota de 10 pour cent pour les sections économiquement plus faibles.

Parler à L’Express indien, Sushil Kumar Modiancien CM adjoint de l’État, a déclaré : « La réservation pour les OBC avec une disposition distincte pour la réservation EBC était le coup de maître de Karpoori Thakur et son héritage durable. »

L’ancien député du JD(U), KC Tyagi, attribue l’héritage durable de Thakur à sa « politique assimilatrice et inclusive ».

Les réserves revêtent également de l’importance dans le contexte du Bihar de l’époque, qui traversait une période difficile, où les dirigeants dominants de l’OBC et des Dalits affirmaient leurs positions. Lalu Prasad Yadav était devenu député lors des élections de Lok Sabha en 1977 et menait un combat acharné. Le leader dalit, Ram Vilas Paswan, a été élu député en 1977 et contestait déjà la position de longue date de Karpoori en tant que leader socialiste du Bihar. La situation a changé par rapport à il y a seulement quelques années, lorsque des dirigeants de Yadav tels que Ram Lakhan Singh Yadav avaient aidé Karpoori à devenir le plus grand dirigeant des OBC.

Après 1980, Karpoori a été surnommé leader de l’EBC, une étiquette dont il n’a pu se débarrasser qu’à la fin de sa vie. C’était un peu ironique puisqu’il a commencé comme leader des masses en rassemblant le soutien des castes supérieures, des OBC et des Dalits. Cependant, à partir de ce moment et jusqu’à sa mort en 1988, il a dû rechercher une pertinence politique dans l’État.

Vers la fin de sa carrière, la politique de réservation de Thakur a suscité de nombreuses critiques de la part du public. En 1988, 42 personnes de caste supérieure ont été tuées par les Naxalites dans le village de Dalelchak Bhagoda et Thakur, qui était allé visiter le village, a failli être chassé de l’endroit par une foule en colère. Un photographe basé à Patna a dû le secourir.

Les anciens qui ont travaillé avec Thakur parlent de sa « simplicité et de sa probité ».

Ils racontent un incident au cours duquel le président du parti Janata, Chandrashekhar, aurait collecté des fonds auprès des dirigeants du parti pour acheter une nouvelle kurta pour Thakur, qui portait souvent des kurtas usées. Karpoori, amusé, aurait déclaré : « S’il y a plus de fonds, je le donnerai au parti. »

Ses proches affirment que l’engagement de Thakur envers les idéaux socialistes du parti Janata est resté jusqu’à la fin. Beaucoup se souviennent d’un incident au cours duquel l’ancien CM de l’Uttar Pradesh, Hemwati Nandan Bahugana, s’est rendu chez Thakur dans son village après sa mort et s’est effondré lorsqu’il a vu que c’était un peu plus qu’une hutte délabrée.

L’icône socialiste est connue pour s’être fermement opposée à la politique dynastique. Son fils Ramnath Thakur, désormais député du JD (U) Rajya Sabha pour un deuxième mandat, n’a rejoint la politique qu’après la mort de son père.