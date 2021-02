« Journalisme percutant »: Newsweek se moque d’un article sur Biden remportant la course de Mario Kart contre sa petite-fille

Le magazine Newsweek s’est retrouvé l’objet de ridicule après avoir publié un article sur le président Joe Biden remportant une course Mario Kart contre sa petite-fille.

Dans l’article de lundi, intitulé « Joe Biden, jouant le rôle de Luigi, gagne dans la course de Mario Kart contre sa petite-fille à Camp David », l’écrivaine Marina Watts a rapporté les détails de la victoire de Biden dans le jeu vidéo, incitant les critiques sur les réseaux sociaux à accuser le magazine. d’aller doucement avec le nouveau président.

Le magazine a déclaré que Biden avait passé son premier week-end à Camp David avec sa famille. « Bien qu’il n’ait pas été au même niveau de jeu que sa petite-fille, le commandant en chef est sorti victorieux », l’article lit.

Cela me rappelle les gros titres de Trump au cours des 4 dernières années – Prishpreed (@d_prishpreed) 16 février 2021

Les utilisateurs de Twitter ont demandé sarcastiquement pourquoi Newsweek ne tenait pas plutôt Biden pour responsable des décès de coronavirus pendant qu’il jouait, comme «Était coutumier avec notre dernier président.» Ils se sont également plaints de contrôles de relance plus faibles que prévu et des enfants toujours détenu à la frontière sud, beaucoup soulignant que l’ancien président Donald Trump était tenu de respecter des normes extrêmes par la presse et recevait rarement une telle couverture médiatique positive.

Vous avez tous omis de mentionner combien d’Américains sont morts alors qu’il faisait cela, comme c’était la coutume avec notre dernier président. – JT (@JtDirtyBirdy) 16 février 2021

«Le changement complet dans la façon dont les journalistes couvrent Biden par rapport à la façon dont ils ont fait Trump est si douloureusement évident. Mais souligner l’incohérence de ce groupe n’a pas de sens. Ils s’en moquent tout simplement » tweeté le commentateur libertaire Eric July, tandis qu’un autre utilisateur écrivait, «C’est le genre de couverture percutante que nous attendions! Profitez de vos 4 ans de vacances. »

De nombreuses personnes affirment que les médias grand public sont biaisés en faveur du Noble @LesDémocrates. Si cela était vrai, se livreraient-ils à des reportages d’enquête aussi difficiles sur Unifying Man of Science @Joe Biden? https://t.co/IsNRezmLFQ – Gad Saad (@GadSaad) 16 février 2021

C’est le genre de couverture percutante que nous attendions! Profitez de vos vacances de 4 ans. – tab² (@Tommytabtab) 16 février 2021

Depuis l’inauguration de Biden le 20 janvier, les médias grand public américains ont été accusés d’avoir publié une couverture anormalement louable du démocrate – allant de son intérêt pour la crème glacée à ses chiens de compagnie – malgré les mêmes problèmes politiques du jour auxquels Trump a été confronté. Le magazine GQ a même donné au nouveau président une étrange «transformation virtuelle».

Le penchant de Trump pour le golf a souvent été critiqué dans les médias, les journalistes se demandant pourquoi il jouait au golf même pendant son temps libre alors que les Américains mouraient de Covid-19.

Aussi sur rt.com GQ Magazine offre à Joe Biden le « relooking » virtuel que personne n’a demandé

