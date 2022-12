Journal : Un membre du Congrès géorgien pourrait avoir voté illégalement

ATLANTA (AP) – Un membre du Congrès géorgien a voté trois fois cette année dans un comté où il ne vit plus, violant peut-être la loi de l’État, selon les archives de l’État.

Le site Web du Congrès du républicain américain Drew Ferguson montre qu’il vit avec sa femme à The Rock, à 63 miles de son ancienne maison à West Point. Les registres d’inscription des électeurs montrent qu’il n’a jamais changé son adresse du comté de Troup pour sa nouvelle maison dans le comté de Pike, comme l’exige la loi de l’État, avant de voter aux primaires, aux élections générales et au second tour du Sénat américain de cette année.

Il est illégal en Géorgie pour les électeurs de voter dans un comté où ils n’ont pas de résidence, a rapporté The Atlanta Journal-Constitution.

Les informations qui jettent un doute sur l’éligibilité de Ferguson à voter dans le comté de Troup sont disponibles dans les registres de propriété publique, les informations d’adresse, les données d’inscription et les fichiers d’historique des électeurs examinés par le journal.

Le porte-parole de Ferguson, Brian Piper, a défendu les votes du membre du Congrès mais n’a pas répondu aux questions du journal sur les raisons pour lesquelles il avait continué à voter dans le comté de Troup après que les dossiers d’impôt foncier aient montré qu’il y avait vendu sa maison en avril.

“Le membre du Congrès Ferguson, ancien maire de West Point et résident de longue date, était inscrit pour voter dans sa ville natale”, a déclaré Piper dans un communiqué. “Le membre du Congrès Ferguson est actuellement en train de transférer sa résidence dans sa nouvelle maison dans le comté de Pike.”

Piper n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé de préciser quand Ferguson avait déménagé et pourquoi il avait apparemment voté dans le comté de Troup même après avoir changé d’adresse, peut-être en violation de la loi de l’État. Ferguson n’a pas non plus répondu aux appels et aux SMS envoyés sur son téléphone portable, a indiqué le journal.

La nouvelle adresse de Ferguson se trouve dans le 3e district du Congrès qu’il représente, mais c’est en dehors d’autres districts locaux qui auraient été liés à son ancienne adresse, tels que les districts de la State House et du Sénat de l’État.

Le bureau du secrétaire d’État n’a pas ouvert d’enquête pour savoir si Ferguson a voté illégalement parce qu’il n’a pas reçu de plainte, a déclaré le porte-parole Mike Hassinger.

Le State Election Board a le pouvoir d’imposer des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars par violation des lois électorales, mais des cas antérieurs ont entraîné des sanctions légères.

Ferguson était l’un des sept membres républicains du Congrès de Géorgie qui ont signé un mémoire soutenant un procès intenté par des responsables du Texas qui ont affirmé qu’il y avait eu des irrégularités lors de l’élection présidentielle de 2020 perdue par leur candidat, Donald Trump, et ont cherché à rejeter les résultats. La Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner le procès.

Donald Sherman, qui est vice-président principal et avocat en chef du groupe de surveillance Citizens for Responsibility and Ethics à Washington, a déclaré que la nouvelle de l’écart de vote de Ferguson correspond à un schéma troublant du membre du Congrès.

“Il n’est franchement pas surprenant qu’étant donné son hostilité à la réforme après les élections de 2020 et l’insurrection, il sape maintenant le processus électoral à titre personnel – à sa manière – en plus de sa capacité officielle”, a déclaré Sherman.

Ferguson a précédemment souligné l’importance de «l’intégrité électorale» et a défendu la loi électorale géorgienne adoptée l’année dernière, selon une chronique de mars 2021 publiée par l’AJC.

“Alors que les républicains à tous les niveaux de gouvernement s’efforcent de renforcer nos systèmes électoraux pour prévenir la fraude électorale et garantir l’intégrité des élections, les démocrates s’efforcent d’élargir et de codifier les lacunes existantes pour les exploiter”, a-t-il écrit.

Ferguson, qui a été élu pour la première fois à la Chambre en 2018, a été réélu le mois dernier avec 69% des voix contre le démocrate Val Almonord. Il a été whip adjoint en chef des républicains de la Chambre au cours des dernières années, mais a récemment perdu sa candidature pour devenir le whip de la Chambre pour le mandat qui commence en janvier. Il siège également au puissant comité des voies et moyens de rédaction fiscale.

Mardi, Ferguson est toujours inscrit pour voter à l’adresse du comté de Troup de la maison qu’il a vendue en avril, selon les registres électoraux.

The Associated Press