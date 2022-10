Journal Reporter Notebook: L’ascension de Newcastle et ses plans de transfert, et y a-t-il maintenant un “big seven” de Premier League ? | Nouvelles du football

Dans son dernier Reporter Notebook, Sky Sports Nouvelles ‘ Keith Downie discute de l’ascension de Newcastle et de la manière dont cela pourrait affecter leurs plans de transfert, ainsi que de la question de savoir si nous avons maintenant un “grand sept” en Premier League.

Après leur victoire 2-1 contre Tottenham le Super dimanchel’équipe d’Eddie Howe occupe actuellement la quatrième place de la Premier League, marquant une ascension rapide depuis que le club a été repris par le Fonds d’investissement public (PIF) dirigé par l’Arabie saoudite l’année dernière.

Dans un récent podcast de Gary Neville, le Sports du ciel le spécialiste a déclaré qu’il était impressionné par la façon dont Newcastle avait géré ses affaires sous le nouveau propriétaire, mais il restait encore des questions à répondre.

“Newcastle s’est énormément amélioré”, a-t-il déclaré. “Eddie Howe fait du bon travail et le type de joueurs qu’ils ont signés est le bon type pour les amener à ce niveau supérieur … Cela a été bien pensé. Le projet de football qui a été mis en place a été plutôt bon et sensible.

“Il y aura toujours des points d’interrogation à leur sujet [the owners]. Comment les Saoudiens ont-ils été acceptés en Premier League ? Nous ne savons pas. Il n’y a pas de transparence et il n’y a pas d’indépendance.

“La réalité est que ces questions ne vont pas disparaître, mais je ne pense pas qu’elles devraient toujours être adressées à l’entraîneur de football … Je ne dis pas qu’il ne devrait pas se faire poser de questions, mais les propriétaires et les dirigeants devraient être ceux qui répondent à ces questions – ainsi que la Premier League.”

Ici, Downie offre ses réflexions sur une saison réussie jusqu’à présent pour Newcastle et comment cela pourrait affecter leurs plans et la Premier League à l’avenir.

Cette hausse est-elle plus rapide que prévu pour Newcastle ?

“Il y a un courant de pensée à la fois à l’intérieur du club et de la base de fans selon lequel Newcastle dépasse les attentes sur le terrain en ce moment, mais vous n’entendrez pas le manager Eddie Howe l’admettre.

“Cette saison a été consacrée à la consolidation et à l’amélioration progressive de Newcastle sous la direction de leurs nouveaux propriétaires, mais ils ont parcouru les blocs et se sont assis dans les hauteurs vertigineuses de la quatrième place et d’une place en Ligue des champions. Personne ne s’y attendait quand ils ont lancé la saison avec une victoire à domicile contre le nouveau promu Nottingham Forest il y a à peine 11 semaines.

“Mais il y a tellement d’aspects à admirer depuis le début de Newcastle. Mis à part le vainqueur de Fabio Carvalho à la 98e minute à Anfield fin août, Newcastle serait invaincu lors de ses 12 premiers matchs. Cela a inclus des affrontements contre trois des quatre meilleurs de la saison dernière. .

Jamie Redknapp dit qu'Eddie Howe mérite d'être félicité pour les améliorations drastiques qu'il a apportées aux joueurs dont il a hérité à Newcastle



“Ils ont également la meilleure défense de la ligue, n’ayant concédé que 10 buts lors des 12 premiers matchs. C’est une équipe qui a concédé le plus de buts de tout le monde en Premier League au cours de l’année civile précédente. Eddie Howe a foré cette défense en super -temps rapide, avec quatre de ses cinq arrières arrivés depuis qu’il a pris le poste.Seul Fabian Schar a remplacé l’arrivée de Howe, et même alors, il était en disgrâce sous Steve Bruce, il a donc montré une grande amélioration.

“Howe fait très attention à ce que le début de saison ne soit pas attendu comme la norme, mais en même temps souligne le fait qu’il y a plus à venir. C’est une situation inhabituelle pour lui et Newcastle de se retrouver C’est un nouveau terrain pour toutes les personnes associées.

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a déclaré que son équipe méritait pleinement sa victoire 2-1 à Tottenham alors que les buts de Callum Wilson et Miguel Almiron les ont propulsés dans le top quatre.



“Après le match de dimanche, il a dit qu’il était excité parce qu’il ne sentait pas encore que son équipe était à pleine vitesse. Mais en même temps, il veut tempérer les attentes.

“Rappelez-vous, les propriétaires ont eu du mal à dire quand ils ont pris la relève qu’ils voulaient faire les choses progressivement. Cela n’incluait pas la qualification pour l’Europe moins de deux ans après s’être retrouvés en tête du classement.

“Les gens diront que l’ascension de Newcastle n’est pas une surprise étant donné qu’ils ont dépensé plus de 200 millions de livres sterling dans les deux fenêtres de transfert depuis le rachat. Mais alors que Bruno Guimaraes, Kieran Trippier et Sven Botman ont été un succès retentissant, c’est l’amélioration des joueurs privés de confiance avant l’arrivée de Howe a été la plus impressionnante de toutes.

Image:

Miguel Almiron est l'un des joueurs existants de Newcastle avec une nette amélioration sous Eddie Howe





“Joelinton, Miguel Almiron, Schar et Sean Longstaff ont porté leurs jeux à différents niveaux au cours de la dernière année – prouvant que tout n’est pas une question d’argent au nouveau Newcastle.

“Et le plus effrayant, c’est qu’ils se sont hissés au sommet du classement sans Allan Saint-Maximin, Alexander Isak et Jonjo Shelvey. L’équipe ne fera que s’améliorer une fois que ce trio sera de retour.

Image:

Alexander Isak est actuellement absent pour cause de blessure





“Alors que Howe essaie de garder les pieds sur terre, il sait que ces joueurs améliorent son équipe, et c’est exactement ce que Newcastle est en ce moment – une équipe. C’était là pour tout voir lors des célébrations à Tottenham au coup de sifflet à plein temps .

“Mais malgré toute la positivité, une place parmi les huit premières serait toujours considérée comme un succès cette saison. Les fans – qui s’étaient habitués à simplement survivre – profitent simplement du voyage de l’inconnu.”

Avons-nous maintenant un top sept ?

“C’est certainement le cas. Au début de la saison sur un podcast de fans, on m’a demandé de prédire l’arrivée de Newcastle et j’ai chuté pour la septième place. J’ai toujours l’impression que la majorité des ‘six grands’ finiront au-dessus de Newcastle, mais le Le côté de St James’ Park leur fait peur en ce moment.

“Ne vous y trompez pas, la victoire de dimanche était une grande déclaration – battre une équipe des Spurs si impérieuse à domicile, et avec elle la première victoire sur la route sous le nouveau régime contre l’un des grands garçons.

“Ce n’était pas seulement un smash and grab non plus. Howe a expliqué par la suite que ce qui le rendait le plus satisfait était la façon dont son équipe n’avait pas réussi à boucler à 2-1 et avait plutôt continué à mener le match contre les Spurs. “C’était un vrai signe positif pour l’avenir que nous ne sommes pas entrés dans nos coquilles », a-t-il déclaré par la suite.

“Hier, c’était la première fois en une décennie que Newcastle entrait dans le top quatre, et c’était sismique. On a vraiment l’impression que Newcastle commence maintenant à combler l’écart entre les six premiers et les autres.

“Nous avons vu West Ham et Leicester faire de même récemment, mais le défi pour Newcastle sera d’y rester. Des dépenses supplémentaires dans les deux prochaines fenêtres de transfert y contribueront.”

Le début de saison affectera-t-il les transferts ?

Image:

Eddie Howe et le directeur sportif de Newcastle, Dan Ashworth, navigueront tous les deux dans les transferts de janvier





“Newcastle a du mal à dire qu’il ne veut pas courir avant de pouvoir marcher, et il est important de souligner qu’il y a tellement d’autres aspects du club qui nécessitent des investissements pour amener Newcastle au plus haut niveau.

“Le simple fait de voir les Spurs et leur magnifique stade de près vous a fait réaliser exactement à quel point Newcastle doit sortir du parc. Ce travail en est maintenant à ses balbutiements en arrière-plan, mais cela prendra beaucoup de temps et de patience.

“L’une des nominations clés de ces derniers mois a été l’arrivée de Darren Eales en tant que PDG. Il a été chargé d’augmenter les revenus du club, ce qui permettra à son tour à Howe et au directeur du football Dan Ashworth de naviguer dans le fair-play financier (FFP). et dépenser plus dans les prochaines fenêtres de transfert.

“Eales dit qu’ils peuvent faire preuve de créativité pour aller de l’avant, donc il sait qu’il doit se mettre au travail rapidement, mais lui et Ashworth ont également déclaré que les dépenses au niveau que nous avons vu dans les deux dernières fenêtres ne sont pas viables selon les règles du FFP.

“Donc, je ne pense pas que leur position dans le tableau modifiera les plans pour janvier. N’oubliez pas qu’ils ne sont pas pressés d’y arriver – où qu’ils soient”.

“Je m’attends toujours à ce qu’ils ajoutent en janvier, mais probablement dans une seule position cruciale. La forme d’Almiron et de Longstaff garantit que Newcastle peut attendre que le bon joueur devienne disponible, plutôt que de faire des achats de panique.

“Et la façon dont l’équipe joue, qui peut dire que tout nouveau venu rejoindra l’équipe de toute façon !”