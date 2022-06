Journal: Les décès par arme à feu dans l’Oklahoma ont augmenté à mesure que l’accès aux armes à feu augmentait

OKLAHOMA CITY (AP) – Les décès par arme à feu dans l’Oklahoma ont augmenté depuis qu’une loi sur le «port sans permis» permettant aux personnes de plus de 21 ans de porter une arme à feu sans permis ni formation est entrée en vigueur en 2019, selon l’examen des données d’un journal.

L’Oklahoman a analysé les données du médecin légiste de l’État et a constaté que l’Oklahoma avait enregistré certains de ses mois les plus meurtriers de l’histoire depuis l’entrée en vigueur de la loi.

Au cours de la décennie précédant le “portage sans permis”, seulement 10 mois ont enregistré 70 décès ou plus par arme à feu. De novembre 2019 à janvier, sur une période de 15 mois, 10 mois ont enregistré plus de 70 décès liés aux armes à feu, a rapporté le journal. Cela comprenait 95 décès en juin 2020, le mois le plus meurtrier des 12 années de données examinées.

Le nombre moyen de décès par arme à feu par mois a augmenté de près de 20% par rapport aux 10 années précédant l’entrée en vigueur de la loi, une période au cours de laquelle la population a augmenté d’un peu plus de 6%, selon l’analyse du journal.

Le journal a rapporté dimanche qu’il est difficile de déterminer si la loi sur le port sans permis a directement contribué à une augmentation de la violence armée. Mais comme les législateurs de l’Oklahoma ont accru l’accès aux armes à feu au cours de la dernière décennie, les suicides, les accidents et les homicides causés par des armes à feu dans l’État ont augmenté.

Le débat sur les mesures de contrôle des armes à feu et les efforts pour étendre les droits des armes à feu fait suite aux récentes fusillades de masse à Buffalo, New York, Uvalde, Texas et à Tulsa.

Lorsque le gouverneur républicain Kevin Stitt a signé le projet de loi sur le transport sans permis, il a déclaré que cela élargirait les droits des résidents de l’Oklahoma tout en rendant l’État plus sûr.

“Il ne devrait pas y avoir de hausse de la violence”, a-t-il déclaré.

Kate Vesper, porte-parole de Stitt, a déclaré que le gouverneur continuerait à se battre “pour protéger le droit constitutionnel des Oklahomans de garder et de porter des armes”.

Au cours des dernières semaines, Vesper a déclaré: « Stitt a organisé des réunions sur la sécurité scolaire … pour examiner quelles politiques, lois et procédures sont déjà en place et lesquelles l’État peut et devrait mieux appliquer, ainsi que d’examiner toutes les mesures supplémentaires que l’État pourrait prendre. devons prendre pour assurer la sécurité de nos enfants et de nos écoles.

Depuis 2010, plus de 8 600 Oklahomans ont été tués par la violence armée.

En 2010, le taux de mortalité par arme à feu de l’Oklahoma était de 14,3 pour 100 000 habitants, d’après les données du médecin légiste de l’État et les estimations de la population du US Census Bureau. En 2020, le taux de mortalité par arme à feu était de 21,2, l’un des plus élevés du pays.

“Le récit selon lequel nous avons besoin de plus d’armes à feu ne fait que créer une situation où davantage de personnes meurent des armes à feu”, a déclaré Joshua Harris-Till, un défenseur du contrôle des armes à feu basé à Oklahoma City qui a perdu sa sœur à cause de la violence armée il y a neuf ans.

Mais les dirigeants républicains de l’Oklahoma n’ont manifesté aucun intérêt pour les mesures de contrôle des armes à feu.

« Nous sommes sérieux au sujet de la sécurité publique. Nous sommes également sérieux quant à la protection du deuxième amendement », a déclaré aux journalistes ce mois-ci le sénateur Pro Tem Greg Treat, R-Oklahoma City.

The Associated Press