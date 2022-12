“Journal d’un Wimpy Kid : Rodrick Rules” Critique : Oh, mon frère

La franchise médiatique “Diary of a Wimpy Kid” a une longue et riche histoire et a pris de très nombreuses formes. Cela a commencé en 2004 comme une sorte de bande dessinée Web sérialisée pour les enfants sur le site Web éducatif Funbrain. Sa popularité a conduit à un contrat de livre pour l’auteur et illustrateur Jeff Kinney, qui a transformé les bandes dessinées en un livre pour enfants à succès qui combinait du texte avec des dessins animés grossièrement dessinés. Le livre a engendré plus d’une douzaine de suites; trois retombées; une comédie musicale pour enfants; et six adaptations de longs métrages, dont deux versions différentes basées sur le livre original – une en action réelle, à partir de 2010, et une animée, à partir de 2021. Une suite à l’animation, “Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules”, en streaming sur Disney +, est basé sur le deuxième livre. Il ne faut pas le confondre avec le film d’action en direct du même nom, de 2011. Compris ?