Journal d’un soldat russe : Moscou n’avait aucun « droit moral » d’attaquer l’Ukraine

Je suis arrivé au terrain d’entraînement [in Stary Krym, Crimea]. Tout notre escadron, environ 40 personnes, vivaient tous dans une tente avec des planches de bois et un réchaud de fortune. Même en Tchétchénie, où nous ne vivions que sous des tentes ou des huttes de terre, nos conditions de vie étaient mieux organisées. Ici, nous n’avions nulle part où nous laver et la nourriture était horrible. Pour ceux qui sont arrivés plus tard que les autres, moi et environ cinq autres personnes, il n’y avait plus ni sac de couchage, ni camouflage, ni armure, ni casque.