Journal du tapis rouge de Tom Cruise : les célébrités du leader d’Hollywood

Tom Cruise a tendance à rester privé en ce qui concerne sa vie amoureuse, ce qui conduit à des spéculations sans fin sur la personne avec qui la star de la liste A sort.

Lors de la récente première de « Mission: Impossible – Dead Reckoning » à Rome, Cruise a été aperçu en train de se rapprocher de deux co-stars, illustrant sa nature affectueuse sur le tapis rouge.

Les premiers photographes ont pris des photos de Cruise étreignant Hayley Atwell lors d’un cocktail à l’hôtel De Russie à Rome avant la première mondiale du film.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Cruise sortait avec Atwell, une relation qui aurait commencé en 2020 lors du tournage du dernier opus de la franchise « Mission: Impossible ».

Cependant, les acteurs n’ont jamais commenté leur romance supposée et Atwell a annoncé qu’elle était fiancée à son petit ami, Ned Wolfgang Kelly, en avril.

Sur le tapis rouge le lendemain, Cruise est également apparu affectueux avec son autre co-star, Rebecca Ferguson. Il lui donna un baiser sur la joue et elle sembla lui chuchoter à l’oreille. Ils se sont accrochés pendant plusieurs photos.

Malgré son apparence chaleureuse, Ferguson est mariée à l’homme d’affaires Rory St. Clair Gainer, avec qui elle a un enfant.

Cruise a été liée à de nombreuses autres co-stars au fil des ans.

Lors de la tournée de presse de « The Mummy » en 2017, la rumeur disait que l’acteur sortait avec sa co-star Sofia Boutella. Lors d’une escale à Sydney, Cruise lui a donné un baiser sur la joue et elle a eu son bras autour de lui à un moment donné.

Des rumeurs ont circulé sur Internet selon lesquelles les deux étaient un élément, mais cela ne constituait rien de plus que de la spéculation.

Le simple fait d’être à proximité d’une autre belle star peut amener les gens à parler de la vie amoureuse de l’acteur nominé aux Oscars.

Lors de la course du Grand Prix de Formule 1 de Miami le mois dernier, la star de « Top Gun » a été photographiée marchant avec Shakira sous les milliers de participants dans les gradins.

Le moulin à rumeurs a rapidement commencé à faire la une des journaux, mais Shakira, récemment divorcée, a mis fin à l’histoire peu de temps après la prise de la photo.

Dans un rapport de Us Weekly, une source a déclaré au point de vente : « Shakira a passé un bon moment avec Tom en F1, mais elle n’a aucun intérêt à sortir avec lui. Il était vraiment gentil et elle aimait sa compagnie, mais elle n’est pas Je ne suis pas concentrée sur sortir avec lui ou quelqu’un d’autre pour le moment. Elle a beaucoup à faire et se concentre sur ses enfants et sa carrière pour le moment.

Lors de la première de « Top Gun: Maverick » à Londres, Cruise a tenu la main de la princesse de Galles Kate Middleton alors qu’il la promenait sur le tapis rouge.

La prise de main a soulevé quelques sourcils car cela semblait être une violation du protocole royal. Mais selon le site Internet de la famille royale, il n’y a « pas de codes de conduite obligatoires » pour saluer un royal. Il existe des options traditionnelles, y compris « un arc de cou (de la tête uniquement) » pour les hommes, et le site Web indique que serrer la main d’un royal est parfaitement acceptable.

Les désormais prince et princesse de Galles ne semblaient pas du tout se soucier des gestes de Cruise et on pouvait les voir rire et discuter avec la star tout au long de la soirée.

Et pour une fois, les interactions de l’acteur n’ont pas fait la une des journaux, vu que Middleton est marié à l’héritier du trône britannique, le prince William.

Alors que les gestes de Cruise déclenchent souvent des rumeurs de romance, lorsqu’il est dans une relation réelle, il le dit très clairement sur le tapis rouge.

Son premier mariage avec l’actrice Mimi Rogers a duré de 1987 à 1990. Dans une interview de Rolling Stone, Cruise a révélé comment ils se sont rencontrés, en disant : « Je l’ai rencontrée lors d’un dîner il y a environ un an, quand je développais ‘Top Gun’. Elle sortait avec un ami, et, euh, je pensais qu’elle était extrêmement brillante. »

En marchant sur des tapis rouges, on pouvait voir Cruise tenir la main de Rogers et se tenir près d’elle à chaque événement auquel ils assistaient ensemble.

Après sa séparation avec Rogers, Cruise a épousé Nicole Kidman. Le couple a joué dans trois films ensemble, « Days of Thunder », « Far and Away » et « Eyes Wide Shut », et était un incontournable sur le tapis rouge tout au long des années 90.

Dans une interview de Vanity Fair en 1994, Cruise a déclaré à propos de la relation : « C’était ce lien spécial lorsque vous reconnaissez votre âme sœur. C’est une personne qui comprend. C’était comme si une toute nouvelle vie avait commencé pour moi. »

Pendant leur temps ensemble, Cruise a semblé plus à l’aise de montrer de l’affection lors d’événements avec Kidman, non seulement en lui tenant la main, mais en la serrant dans ses bras et en la serrant contre lui.

Le couple, qui partage deux enfants adoptés, a divorcé en 2001 après 11 ans de mariage.

Peu de temps après son divorce avec Kidman, Cruise a commencé à sortir avec sa co-vedette de « Vanilla Sky » Penelope Cruz.

Le porte-parole de Cruise, Pat Kingsley, a confirmé qu’ils formaient un couple officiel, déclarant aux journalistes en 2001 : « Tom Cruise a invité Penelope Cruz à son 39e anniversaire le 6 juillet, et ils ont eu quelques rendez-vous depuis. »

L’acteur s’est également ouvert sur la relation dans Marie Claire, déclarant au magazine en 2003 : « Je surprends Penelope avec différentes choses. Elle rentrera à la maison, et je ferai préparer son plat préféré, je lui ferai tirer un bain. Je comme faire des trucs comme ça. Elle aime ma nourriture, alors je cuisine pour elle. Ce sont toujours les petites choses que j’aime dans une relation.

Il y avait des allusions aux grands gestes de Cruise lorsque le couple est arrivé ensemble pour la première londonienne de « Vanilla Sky » en 2001, avec Cruise suspendu à une porte de voiture ouverte saluant les fans, tandis que Cruz montait à l’intérieur.

Sur le tapis rouge, le couple a souvent pris une pose signature, debout côte à côte avec Cruz lui tendant le bras tout en lui tenant la main.

Après près de trois ans de relation, Cruise et Cruz se sont séparés.

Les gestes les plus grandioses de Cruise sont survenus lorsqu’il courtisait sa troisième femme, Katie Holmes.

Ils ont commencé à se fréquenter en 2005 et ont ensuite accueilli leur fille, Suri Cruise, en 2006 avant de se marier en Italie la même année.

La star de « Magnolia » a tristement sauté sur le canapé d’Oprah, déclarant son amour pour Holmes, et ses mouvements sur le tapis rouge correspondaient à cette excitation.

En 2005, ils sont arrivés ensemble à un événement de fans « La guerre des mondes » à moto, faisant une entrée remarquée pour leur relation.

Cruise a également démontré son affection avec plus d’audace, trempant Holmes sur le tapis alors qu’ils posaient ensemble.

La relation a finalement pris fin et Cruise et Holmes ont divorcé en 2012.

Depuis la scission, Cruise aurait été avec de nombreuses femmes et co-stars différentes, mais aucune n’a été confirmée par la star.