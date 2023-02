Journal du Super Bowl LVII: Hannah Wilkes vous emmène dans les coulisses de l’Arizona pour Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagle | Nouvelles de la NFL

La semaine du Super Bowl en Arizona est en cours avant le grand match entre les Chiefs et les Eagles dimanche, en direct sur Sky Sports NFL

Sky Sports NFLHannah Wilkes est en Arizona pour le Super Bowl LVII entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie dimanche, vous apportant son journal quotidien avec toutes les meilleures pépites des coulisses de l’Arizona dans la préparation du grand match…

Soirée d’ouverture en Arizona

Arrivé à Phoenix dimanche après-midi, notre équipage Sky Sports est en décalage horaire, sur-caféiné et prêt à partir !

Après un Super Bowl totalement éloigné il y a deux ans et une équipe réduite sur le terrain à Los Angeles l’année dernière au milieu de la pandémie de Covid-19 en cours, c’est absolument génial d’avoir une équipe complète de retour pour la semaine en Arizona alors que nous nous dirigeons vers Super Bowl LVII le dimanche.

Super Bowl LVII en direct Vivre de

Neil Reynolds, Jeff Reinebold et Phoebe Schecter sont tous là, avec quelques producteurs qui nous gardent tous sur la bonne voie et un duo d’excellents caméramans qui font que tout fonctionne pour la télévision (ce qui est assez important, tout bien considéré).

Oeuvre d’art du Super Bowl LVII autour de l’Arizona

Jeff Reinebold, Neil Reynolds et Phoebe Schecter enregistrent le podcast Inside The Huddle sur Radio Row en Arizona

Après une première nuit assez discrète, mais qui impliquait un jeu plutôt épique de Cards Against Humanity avec une partie de l’équipage, le premier arrêt du lundi matin était “Radio Row”, où tous les médias du monde résident pendant la semaine, pour un À l’intérieur du caucus enregistrement en podcast, avant que sept explorateurs intrépides n’affrontent le paysage rude du désert de l’Arizona à la recherche de l’or télévisé… eh bien, nous sommes allés dans un parc national pour filmer le lien d’ouverture de Neil pour dimanche.

Le voyage a cependant eu quelques scènes de péril léger. Surtout la leçon évidente que les orties de cactus peuvent faire du mal. Qui savait? (Tout le monde, imbéciles).

Hannah Wilkes et l’équipe Sky Sports NFL en train de filmer dans le désert de l’Arizona pendant la semaine du Super Bowl

Ensuite, “Soirée d’ouverture”. Pour la première fois depuis avant la pandémie, le coup d’envoi chaotique de toute la semaine du Super Bowl était de retour dans toute sa splendeur. Un léger accroc avec les informations d’identification, cependant, signifiait qu’au départ, nous ne pouvions pas entrer.

L’entraîneur Reinebold a été le premier à recevoir le message “accès refusé” sur les scanners, et oh comme nous nous sommes moqués de lui être mis dans un enclos… jusqu’à ce que nous le rejoignions tous.

Jeff Reinebold en prison pour accréditation des médias avant la soirée d’ouverture de la semaine du Super Bowl

Crise évitée par le producteur Mase, grâce à un sprint vers le centre d’accréditation, et nous étions bientôt dans et parmi le chaos de la soirée d’ouverture.

Tous les joueurs des deux équipes ont défilé sur scène, il y avait des milliers de fans dans les tribunes, et une mêlée médiatique pour se rendre aux plus grands noms.

Choses que j’ai apprises; il s’avère que la sécurité des Eagles, CJ Gardner-Johnson, est assez bonne pour épingler la queue sur l’âne, tandis que les joueurs des Chiefs sont vraiment dans Madden.

Regardez le Super Bowl LVII – Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles – en direct sur Sky Sports NFL et Main Event à partir de 22h le dimanche 12 février, avec Ryan Fitzpatrick, Christian Wilkins et Efe Obada parmi les invités rejoignant Neil Reynolds et Hannah Wilkes pour 90 minutes de préparation au grand match.