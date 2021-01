Pour une raison quelconque, j’ai passé la plupart des dernières 24 heures à regarder des documentaires. Ce n’était pas exactement le plan, mais une voie semblait s’ouvrir vendredi, du Zimbabwe à la Suède en passant par la Californie et de la politique à la célébrité en passant par le feu. Et chaque fois que j’avais le choix entre la fiction et la réalité, une fenêtre sur le monde car on la ressent curieusement comme la forme la plus séduisante de l’évasion.

Chaque festival de cinéma est dans une certaine mesure auto-organisé. Personne ne peut tout voir, et les jugements généraux et les déclarations thématiques qui caractérisent la couverture de ces événements sont toujours basés sur des informations partielles. C’est peut-être l’absence de buzz audible, le cadre domestique familier ou la technologie, mais cette version de Sundance semble particulièrement subjective.

Samedi, 12 h: Il fait actuellement deux degrés de plus à Brooklyn qu’à Park City. En théorie, cela pourrait rendre le séjour à la maison Sundance l’expérience semble plus authentique, mais d’un autre côté je n’ai pas quitté la maison depuis le début du festival. Ce n’est pas une entreprise entièrement solitaire. Ma femme est une compagne de dépistage fidèle jusqu’à ce que le sommeil la rattrape. Parfois, notre fille nous rejoint. Les chiens somnolent à travers tout. Le chat déteste les films.

J’ai commencé avec Camilla Nielsson’s «Président», À propos de l’élection présidentielle zimbabwéenne de 2018, la première depuis la chute de Robert Mugabe, qui dirigeait la nation d’Afrique australe depuis 1980. Le parti de Mugabe, ZANU-PF, est resté aux commandes du gouvernement et de la commission électorale. Nielsson et son équipe se sont intégrés au parti d’opposition MDC, sujet de son film précédent, «Democrats», à la suite de son candidat de 40 ans, Nelson Chamisa, à travers des réunions, des rassemblements et une crise qui s’intensifie. La façon dont ce film affronte la fragilité de la démocratie et la possibilité toujours imminente de violence a frappé ce spectateur américain d’une manière à la fois déchirante et humiliante.

J’ai trouvé « Le plus beau garçon du monde»Obsédant, et aussi déroutant. Réalisé par Kristina Lindstrom et Kristian Petri, il s’agit d’un portrait psychologiquement approfondi de Bjorn Andresen, qui, adolescent, a été choisi pour «Mort à Venise», l’adaptation de Luchino Visconti en 1971 de la nouvelle de Thomas Mann. Le film présente une sombre chronique de la dérive et du désastre, dont une grande partie est attribuée – de manière provocante, sinon toujours convaincante – au traumatisme de la renommée précoce d’Andresen. En explorant comment il a été exploité et objectivé au nom de l’art, les cinéastes s’aventurent dans un territoire éthiquement troublant, testant la frontière entre l’intimité et le caractère envahissant.

Le visionnage de vendredi s’est terminé par « Apportez votre propre brigade»L’examen médico-légal incessant de Lucy Walker sur certains des récents incendies de forêt les plus horribles de Californie. La première section du film est une immersion presque insupportable dans la terreur, comprenant des appels au 911 et des vidéos sur téléphone portable qui capturent la mort et la destruction en temps réel. Walker, une greffe britannique sensible à son statut d’outsider, est animée par un mélange efficace d’empathie et de curiosité intellectuelle alors qu’elle tente de comprendre l’écologie, l’économie et la politique du feu.

Alors que le récit passe de la catastrophe à ses conséquences – qui est aussi, inévitablement, le prélude à la prochaine vague de catastrophe – la portée s’élargit, même si la caméra reste concentrée sur les événements locaux et les histoires individuelles. D’une manière que je ne peux pas tout à fait expliquer mais qui, je pense, sera claire quand vous le verrez, « Bring Your Own Brigade » me semble être l’un des premiers films définitifs sur la pandémie actuelle, un sujet que Walker mentionne à peine.