AO Scott, notre critique en général, tient un journal alors qu’il «assiste» au Festival virtuel du film de Sundance, qui se déroule jusqu’à mercredi. Lire la partie 1 Ici.

Vendredi, 1 h: Cela fait presque exactement un an que je n’ai pas pris l’avion, presque aussi longtemps que je ne suis pas allé au cinéma et plusieurs mois depuis que je suis passé après minuit. La Sundance les premières projections sont organisées dans des fenêtres de trois heures, ce qui rend l’heure de départ flexible. J’ai pu faire la vaisselle avant de m’installer pour le visionnement du soir. Et bien sûr, le bouton pause est disponible pour les pauses collation ou salle de bain.

Normalement, je sauterais un événement comme le «Opening Night Welcome», mais je me suis inscrit à ce bref programme de salutations de type Zoom et de montages vidéo pour marquer la frontière entre la vie quotidienne et le festival. Je voulais aussi avoir un aperçu de Tabitha Jackson, la directrice du festival, alors qu’elle ajoutait une nouvelle entrée à sa liste de premières. Elle est la première femme à diriger Sundance, et la première personne de couleur et la première personne née en dehors des États-Unis dans ce rôle. Et maintenant, elle est aussi la première à diriger un festival entièrement en ligne.

Au cours des dernières années, j’aurais pu trouver ses brèves remarques – évoquant la force de la communauté et le pouvoir de la narration – un peu ringard. Au lieu de cela, j’ai été ému et aussi touché par les salutations des festivaliers agitant de la main de leurs salons à Austin, Denver, New York et ailleurs. La connexion humaine n’est pas quelque chose à prendre pour acquis ces jours-ci.