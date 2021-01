Jeudi, 13 h, heure de l’Est: Cette année, avec des milliers d’autres personnes, j’assisterai à la Festival du film de Sundance dans le confort de ma propre maison. C’est un peu déroutant, car si une phrase en anglais est le contraire de «le confort de votre propre maison», c’est sûrement «le Festival du film de Sundance».

Les journalistes couvrant le festival saupoudrent régulièrement leur copie de chroniques de difficultés: attendre les navettes dans les parkings gelés; marcher péniblement à travers la neige vers des salles de projection éloignées; arriver trop tard pour obtenir une place à la première d’un film très médiatisé; se faire servir une once de whisky (la limite légale locale) à la fin d’une longue journée de cinéma; aux prises avec une mauvaise connexion Wi-Fi.

Il n’y aura rien de tout cela cette année. Et aussi aucun des potins, du bourdonnement, de la convivialité et de la communauté qui font de la station de ski de Park City, Utah, une destination de pèlerinage trépidante chaque janvier. Mais les films sont toujours là – ou plutôt ici, dans mon salon de Brooklyn. Donc, au lieu d’emporter ma polaire la plus chaude et mes bottes les plus solides et de voler vers l’ouest, j’étudie le programme et j’essaie de planifier un horaire de visionnage pour les cinq prochains jours. Le signal Wi-Fi est fiable. Le magasin d’alcools du coin est ouvert.

Sundance est plus court cette année, avec moins de films répartis sur le calendrier, mais il semble toujours emballé et un peu écrasant à contempler. Cela fait quelques années que je n’y suis pas allé en personne, donc je suis un peu hors de pratique, mais une paralysie familière du festival me vole. Chaque créneau horaire offre un éventail de choix. Ce soir je pourrais y aller « Coda, » une entrée dans le concours dramatique américain avec Emilia Jones comme (pour citer le programme) «le seul enfant entendant d’une famille sourde». Ou « Dans le même souffle, » un documentaire hors compétition sur les réponses au Covid-19 en Chine et aux États-Unis. Demain, à l’heure du dîner, il y a un long métrage de fiction sur la destruction imminente de la Terre par un astéroïde, un autre sur un nuage toxique qui force l’humanité en quarantaine, et un documentaire sur les incendies de forêt.