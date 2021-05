Journal de retour: Quand Shah Rukh Khan a dit à son fils Aryan qu’il ne pouvait pas être torse nu à la maison! | Nouvelles des gens

Le Badshah de Bollywood Shah Rukh Khan, n’est pas seulement connu pour ses prouesses d’acteur, mais aussi pour son sens de l’humour plein d’esprit. En parcourant son interview rétrospective donnée à Femina en 2017, SRK a dévoilé les règles en place pour son fils Aryan Khan, lorsqu’il était à la maison.

Shah Rukh a également souligné l’importance de l’égalité des sexes et la façon de maintenir le décorum lorsque vous êtes à la maison ou à l’extérieur avec votre mère, votre sœur ou vos amies. Élaborant davantage à ce sujet, Shah Rukh Khan a déclaré que son aryen n’était pas autorisé à être torse nu à la maison.

« Je crois qu’un homme chez lui n’a pas le droit de se mettre torse nu devant sa mère, sa sœur ou ses amies. Je dis à Aryan de mettre un t-shirt tout le temps », le ‘King of Romance ‘ mentionné.

Partageant son point de vue sur l’égalité des sexes, il a déclaré que ses fils n’auront aucun privilège supplémentaire sur les filles. « Si vous vous sentiez mal à l’aise de voir votre mère, votre fille, votre sœur, vos amies sans leurs vêtements, pourquoi vous attendriez-vous à ce qu’elles vous acceptent torse nu? Cela n’a rien à voir avec le fait d’avoir des seins ou pas – ne faites rien pour une fille ne peut pas faire », a-t-il ajouté.

Parlant des leçons de vie qu’il a données à Aryan et de son petit enfant, AbRam Khan, l’acteur de «Don» a déclaré: «L’égalité ne devrait pas être une excuse pour perdre votre chevalerie. Je dis à Aryan que tu-tadak est inacceptable quand il s’adresse à une fille. «Tu pizza le aa», «tu idhar aa» n’est pas la façon dont vous vous adressez aux femmes. Montrer du respect. Maintenant, il est arrivé à un point où l’autre jour, mon petit, AbRam, se baladait avec la nounou et il lui a tiré les cheveux. Aryan était tellement furieux qu’il a dit: «Qu’il ait cinq ans et je le disciplinerai!

SRK s’est marié avec Gauri Khan en 1991. Le couple est fier d’être le parent de trois enfants – sa fille Suhana Khan et ses fils Aryan et AbRam Khan.

Sur le plan du travail, SRK sera ensuite vu dans le film très attendu «Pathan». On le verra également dans un rôle de camée dans le drame de science-fiction «Rocketry: The Nambi Effect».