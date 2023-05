Journal de pays : Précieuse forêt pluviale tempérée, riche en faune | Jennifer Jones

JLes courbes de niveau de la carte, serrées et tendues, avertissaient des pentes abruptes descendant vers l’Afon Tywi. Sinon, il a montré peu de choses à quoi s’attendre de la réserve RSPB Gwenffrwd-Dinas. Ces 600 hectares de bois de chênes atlantiques, aussi glorieux soient-ils, ne sont qu’un vestige de ce qui était autrefois une forêt pluviale tempérée celtique beaucoup plus vaste, couvrant la majeure partie de la côte ouest de la Grande-Bretagne. Ce type d’habitat est de plus en plus rare, et en effet, il se sent à juste titre précieux.

L’eau est monarque ici, soutenue par les tempêtes de l’ouest de l’Atlantique. Les pluies décantent à travers les cimes des arbres et se glissent dans les fissures et les crevasses des branches de chêne sessiles noueuses, tandis que les coussins de mousse emprisonnent et retiennent l’eau, maintenant l’humidité de la forêt. Les fougères épiphytes s’accrochent aux branches de chêne comme des auto-stoppeurs arboricoles. Non seulement les mousses pavent le sol de la forêt, mais elles grimpent également sur les poteaux de clôture et recouvrent les pierres tombées.

Nous avons suivi une promenade dans la forêt. Le vert renaît, la palette du printemps, une mosaïque d’émeraude, d’olive et de sauge. De fines feuilles de papier de soie, émergeant sous la chaleur printanière, imposaient une lumière douce et verdoyante. Si la promenade n’était pas un indice suffisant du sol marécageux en dessous, une profusion feuillue de pruche, quelques aulnes et des aperçus de sol tourbeux sombre ont confirmé que l’eau persiste ici.

Selon l’écrivain Tim Dee, la minuscule crête d’or a un appel « fusible ». Photographie : Gavin Rowley/Alamy

La promenade a fusionné en un sentier. Parmi la couverture croissante de saules, de bouleaux pubescents et de chênes, nous avons aperçu un scintillement monochrome : un moucherolle pie mâle, avec une femelle perchée à proximité. Un rouge-queue rouge mâle, sa queue clignotant comme du feu, a atterri plus loin le long d’une clôture. Un coucou lointain appelé, mon premier de l’année. Notre joie était complète lorsque nous avons repéré et entendu le chant indubitable d’une paruline des bois.

Un éclat de son nous a alertés sur une crête d’or. Ayant perdu mon audition à haute fréquence, je ne peux entendre les crêtes d’or que lorsqu’elles sont proches, j’ai donc été ravi d’entendre ce que l’écrivain Tim Dee appelle leur « appel fusible ». Ce petit lutin de la forêt, voletant parmi les branches de chêne, a volé jusqu’à un groupe de pousses latérales et a disparu. En focalisant nos jumelles, nous avons réalisé qu’il y avait un nid : un fragile hamac matelassé de toile d’araignée, des tiges de mousse et des fragments de lichen fondus parmi les branches. Alors que nous regardions, un éclat de plume dorée et un œil nous ont regardés.

Des jacinthes des bois scintillaient sur le sol boisé, fleurissant plus tard que dans ma maison du nord-ouest. D’énormes rochers anciens avaient dévalé la pente vers le Tywi, l’un d’entre eux fournissant un plongeoir de balancier. Les arbres se sont éclaircis, les pentes se sont atténuées et la lumière s’est embrasée à la fin de notre promenade. Un ami m’a chuchoté : « Cet endroit est magique ». C’est.