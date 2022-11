Journal de Kherson : Pas d’électricité, pas d’eau, mais la joie coule à flots

KHERSON, Ukraine (AP) – Pendant les longs, longs mois où les forces russes étaient aux commandes, le drapeau national était de la contrebande. Ce n’est que rarement et dans l’intimité de sa propre maison que Yevhen Teliezhenko a osé sortir son bien le plus précieux, le jaune et bleu interdit d’Ukraine.

Maintenant, les Russes sont partis, chassés de sa ville méridionale de Kherson, et l’homme de 73 ans rattrape tout ce temps perdu. Lui et sa femme conduisent dans la ville, arborant leur drapeau et – avec l’enthousiasme des adolescents – demandant aux soldats ukrainiens qui les ont libérés de le dédicacer.

« Ils se battaient pour nous. Nous savions que nous n’étions pas seuls », a-t-il déclaré.

Alors que la semaine dernière encore, la peur régnait à Kherson, la joie est maintenant abondante.

Et cette émotion éclate malgré le fait qu’il n’y a pas d’électricité, pas d’eau et à peine aucune couverture de téléphone portable. La nourriture et les médicaments manquent. La vie s’annonce rude pour les semaines à venir, alors que l’hiver s’abat sur les résidences à peine chauffées. Les cadeaux d’adieu empoisonnés de la Russie ont été la destruction d’infrastructures clés et l’ensemencement mortel de pièges autour de la ville.

Pourtant, au moins l’espoir et le bonheur sont de retour, ce qui fera plus que faire pour l’instant.

“Enfin la liberté !” a déclaré Tetiana Hitina, 61 ans, la femme de Teliezhenko. « La ville était morte.

Kherson était la seule capitale provinciale capturée par la Russie, saisie dans les premières semaines de l’invasion. C’était un prix important – mais qui s’est avéré temporaire – pour Moscou, en raison du port de la ville et de sa position stratégique sur le Dniepr, dans le sud de l’Ukraine.

Les larges eaux du Dniepr séparent désormais les troupes ukrainiennes, qui se sont frayées un chemin pendant des semaines vers Kherson, et ses anciens occupants russes, qui ont abandonné la ville la semaine dernière face à l’avancée ukrainienne, s’échappant vers la rive est du fleuve.

Pourtant, les combats sont loin d’être terminés.

Les troupes russes creusent maintenant là-bas, se préparant au prochain mouvement ukrainien. Au-dessus des bruits des Ukrainiens se réjouissant pour une troisième journée consécutive dimanche sur la place principale de Kherson, le bruit sourd des tirs d’artillerie pouvait être entendu au loin. Environ 70% de la région élargie de Kherson est toujours aux mains des Russes.

Les routes menant à Kherson témoignent de la férocité des combats – dont une grande partie n’a pas été signalée à l’époque parce que l’Ukraine avait masqué les informations de première ligne de la région pour éviter de fournir des renseignements utiles aux Russes. Pendant des dizaines de kilomètres (miles) à l’approche de la ville, la guerre et ses ravages n’ont laissé aucun bâtiment intact.

Au milieu des tranchées abandonnées et des restes calcinés de matériel militaire, un spectacle surprenant : des enfants sortent des maisons mutilées pour saluer les voitures qui traversent leur village, qui jusqu’à récemment était une zone de guerre.

Libérés de leurs occupants, les habitants de Kherson peuvent désormais commencer à raconter les sombres histoires de la vie sous le règne de Moscou. Certains ont parlé de soldats russes détenant des personnes dans les rues, apparemment arbitrairement, pour des contrôles et des interrogatoires – et parfois pire.

D’autres s’inquiètent pour des amis et des connaissances à qui on a dit de quitter Kherson alors que les forces russes commençaient leur retrait de plusieurs semaines. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées, transportées à travers le Dniepr et transportées plus profondément dans le territoire que la Russie détient toujours.

Dans les derniers jours avant la fin de leur retrait la semaine dernière, les troupes russes sont devenues de plus en plus nerveuses et des rumeurs ont circulé dans la ville, a déclaré Karina Zaikina, 24 ans.

“Ils nous volaient et nous faisaient pression moralement”, a-t-elle déclaré. “Il était clair qu’ils avaient peur parce qu’ils ne marchaient tous qu’en groupe.”

“Je me suis réveillée calme aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. “Pour la première fois depuis de nombreux mois, je n’avais pas peur d’aller en ville.”

Dans des scènes rappelant les villes européennes que les forces alliées ont libérées pendant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de Kherson se sont précipités sur la place centrale de la ville, ont klaxonné, ont dansé, pleuré et se sont étreints. À un endroit, deux personnes soupçonnées d’avoir collaboré avec les Russes ont été attachées à des poteaux, les mains derrière le dos.

Pour le moment, les panneaux publicitaires installés par les anciens administrateurs de la ville soutenus par la Russie sont toujours là. Mais sûrement pas pour longtemps.

Leur message désormais obsolète se lit comme suit : “La Russie est ici pour toujours”.

John Leicester a contribué à cette histoire depuis Kyiv, en Ukraine.

