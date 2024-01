JOURNAL DE DIVERTISSEMENT | Divertissement | Étoile de la Jamaïque

AUJOURD’HUI

KINGSTON et SAINT-ANDRÉ

MARDI 30 JANVIER

KINGSTON et SAINT-ANDRÉ

Karaoké à Kingston

Di Lot

33, chemin Constant Spring.

Les mardis BFB

Divertissement par Energy Jugglaz

Centre du Manoir.

ALLER SIMPLE

Fête d’anniversaire de Digg It Up

Invités spéciaux Kibaki et Falco Di General

23, chemin Shortwood.

MERCREDI 31 JANVIER

KINGSTON et

SAINT-ANDRÉ

Invitation

Mercredi

Salon de narguilé 420

Centre du Manoir,

Route du printemps constant.

Soirée des dames

10 plongée à la Dominique,

Nouveau Kingston,

Restaurant Sortie21 à l’étage.

Le Penthouse

Club MECA

67, chemin Constant Spring.

mercredi mercredi mercredi

QG de Stone Love

41, avenue Burlington.

Les mercredis mixtapes

La série rétro la plus chaude et la plus méchante

Musique du légendaire Rory de Stone Love

38A, chemin Trafalgar.

JEUDI 1ER FÉVRIER

KINGSTON

& SAINT-ANDRÉ

Les jeudis triples

Faites monter la température avec les rythmes dancehall les plus chauds

Club MECA.

Chéri

Musique de Chaddy G.

Ribbiz,

Route des Ardennes.

VENDREDI 2 FÉVRIER

KINGSTON

& SAINT-ANDRÉ

Âme 2 Âme

12, avenue Balmoral.

Betta demain

Concert gospel

Parc Mandela,

Arbre à mi-chemin.

Tommy Lee Sparta en direct

Aire de jeux pour adultes

Boîte de nuit taboue

VENDREDI XO

Vendredi soir extraordinaire

Di Lot

33, route du printemps constant.

Premiers vendredis

Votre groove Grown Folks préféré

Édition short court

25, avenue Collin Green.

SAMEDI 3 FÉVRIER

KINGSTON

& SAINT-ANDRÉ

Vin dur

L’expérience Soca ultime

Mas Camp.

Neige sur l’île

Avec Capleton, Jahmiel, Shane O, Horace Andy, Myoka, King Solomon, Gaza Sheba, Majah Bless, Twin Star, Quick Cook, Zebulun, Provherbs, Danny Dread et bien d’autres.

Jardins de l’Espoir.

L’essence du festival de musique reggae

Performance de Sizzla Kalonji, Bugle, Richie Spice, Queen Ifrica, I-Octane, Laa Lee et Jahshii

Club des policiers

34, chemin Old Hope.

ST JAMES

Tommy Lee Sparta en direct

Aire de jeux pour adultes

Boîte de nuit taboue

DIMANCHE 4 FÉVRIER

SAINTE CATHERINE

Tequilero Sundayz

32 East Trade Way, centre-ville,

Portmore.

SAINT-ANNE

Tommy Lee Sparta en direct

Aire de jeux pour adultes

Boîte de nuit taboue

VENDREDI 9 FÉVRIER

KINGSTON

& SAINT-ANDRÉ

Atlantide

Tremper dans la Soca

Le bol Mona de l’UWI

L’Université des Antilles,

Campus Mona

Route de Mona.

SAMEDI 10 FÉVRIER

KINGSTON

& SAINT-ANDRÉ

Mode de vie du Verseau – L’édition riche

Ciel la limite

Printemps doré.

La Saint-Valentin chez Brew’d

Avec signal occupé

Musique de Coppershot, Team Shella et Sound H

Club des policiers

Route de l’Espoir.

DIMANCHE 11 FÉVRIER

J’AIME LES ÂMES

Performance de Tessanne Chin, Christopher Martin et ses amis

Hôte : ZJ Sparks

Centre de divertissement Ranny Williams.

VENDREDI 16 FÉVRIER

SAINT-ANNE

Célébration d’anniversaire de DJ Bryan

Parking Irie FM,

Ocho Ríos.

DIMANCHE 18 FÉVRIER

KINGSTON

& SAINT-ANDRÉ

Fête aquatique

Summit (anciennement Knutsford Court), 16 Chelsea Avenue.

———————–

Semaine du dancehall

13-19 février

mardi 13 février

Bloc routier de la mode Dancehall

Bouji Dancehall

Lieu : à déterminer

mercredi 14 février

Bonheur du matin

Lieu : à déterminer

mercredi 14 février

L’amour de Dancehall

1A, avenue Caledonia (en face du camp Up Park)

jeudi 15 février

Prix ​​​​de la salle de danse

Lieu : à déterminer

Vendredi 16 février

J’aime le dancehall

Représentant Yuh City

World Boom Reppin Di Dancehall Rues Kulcha

Di Unit Reppin Portmore’s Dancehall Kulcha

DJAshile Reppin St.Ann’s Dancehall Kulcha

Coppershot Reppin Kingston UPT’s Dancehall Kulcha

Stade national.

samedi 17 février

Bataille sonore Dancehall

Lieu : à déterminer

dimanche 18 février

Défilé de rue Dancehall

Lieux : à déterminer

lundi 19 février

Dancehall Yacht Chill

Maiden Cay,

Kingston.