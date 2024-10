Journal de campagne : L’air transformé en éloquence et en beauté | Automne

TLes cieux avaient été d’un bleu pur toute la journée mais, à la tombée du crépuscule, ils prenaient une qualité enfumée à basse altitude. Je me suis assis pour observer quatre cerfs élaphes sur les pentes en face, jusqu’à ce que je regarde vers l’ouest.

Le cœur de cette scène boisée a été brûlé par l’éclat du soleil faiblement incliné, mais de chaque côté de l’éblouissement, je pouvais opérer avec des jumelles et un appareil photo. Dans la lumière inclinée, à mi-distance au-delà du feuillage du chêne, ainsi qu’au premier plan du champ, se trouvaient toutes les nuances les plus douces de cuivre pâle et de sépia. Pourtant, la végétation, en particulier l’horizon d’herbes courbées, était vitrée selon un motif fractal de lumière éclatée, et à travers tout cela, là où la moindre brise passait, se trouvait un bouillonnement de particules au courant lent, brillant d’un blanc éclatant sur l’obscurité.

Peu à peu, j’ai mis en évidence des centaines de milliers de ces grains. Si je me concentrais sur l’un d’entre eux, je pourrais éventuellement juger, d’après son voyage sans direction, qu’il s’agissait probablement de graines d’épilobe ou de chardons, dont les têtes sans vie pointaient sur l’horizon herbeux. Certaines taches, cependant, avaient une intention et j’ai pu séparer les bancs dansants de moucherons des grues individuelles ou des bourdons en transit.

Ce n’est pas une partie du spectacle qui m’a retenu, c’est l’ensemble automnal – la façon dont ces dérives donnaient une géographie précise à la fluidité transparente de l’espace. Notre air, que nous ne pouvons presque jamais voir, s’est transformé en quelque chose d’éloquent et de beau. Dire que je n’ai jamais vécu un tel moment auparavant serait faux – je voudrais en fait dire que je l’ai vu des milliers de fois de manière subliminale – mais je ne l’ai jamais regardé avec autant d’intensité.

Nous savons que notre atmosphère est importante et constitue une condition préalable pour nous tous, mais qui s’arrête pour la remercier ? Ce rien sacré, qui ce soir était chaleureux et enveloppant, protège la vie, mais est lui-même une création de la vie. Dans son essai La plus grande membrane du monde, le regretté médecin et poète Lewis Thomas a écrit : « Nous devrions lui attribuer le mérite de ce qu’elle est : pour sa taille et la perfection de sa fonction, elle est de loin le plus grand produit de collaboration dans toute la nature. »

