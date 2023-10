JERUSALEM (AP) — Il y a un dicton parmi nous, vidéojournalistes : Que les informations restent loin de chez vous. Mais le samedi 7 octobre, il s’est approché terriblement de ma ville natale.

Alors que je vis à Jérusalem, où je travaille comme caméraman pour Associated Press, j’ai grandi à Ofakim, une ville située à une demi-heure de route de la frontière avec Gaza. Ma mère, mes beaux-parents et mes frères et sœurs y habitent toujours. J’y ai rencontré ma femme.

C’était une communauté soudée et sûre, composée de quelque 13 000 Juifs de la classe ouvrière d’origine nord-africaine. Tout le monde connaissait tout le monde.

Lorsque des centaines de militants ont franchi la frontière de la bande de Gaza vers le sud d’Israël ce samedi-là, j’étais chez les parents de ma femme, à l’occasion de la fête juive de Sim’hat Torah, une fête jubilatoire qui restera désormais dans les mémoires comme le jour le plus sombre du pays.

Nous avons été réveillés par des sirènes de raid aérien à 6h30 du matin. L’odeur du hamin, un ragoût juif traditionnel de viande et de haricots cuit lentement, avait commencé à remplir la maison. Ma femme, ses parents et moi nous sommes précipités vers la pièce protégée, sans trop y penser. Ofakim, comme beaucoup d’autres communautés du sud d’Israël, est depuis deux décennies la cible d’attaques à la roquette depuis Gaza. Tout cela semblait routinier.

De nombreuses maisons parmi les plus anciennes de la communauté ne disposent pas de pièce sécurisée. Autrefois, chaque fois que les sirènes sonnaient, on courait vers l’abri communal. Heureusement, les parents de ma femme avaient construit leur propre coffre-fort il y a cinq ans, d’environ 3 mètres sur 4 (10 pieds sur 13 pieds). Nous n’avions ni nourriture ni eau dedans – juste un lit double, un matelas et une télévision.

Mais à mesure que la matinée avançait, nous avons réalisé que c’était tout sauf une journée normale. Alors que nous faisions défiler nos téléphones sans fin depuis le coffre-fort, nous avons commencé à comprendre ce qui attendait Ofakim. Les militants avaient envahi les kibboutzim de première ligne, ou villages agricoles, le long de la frontière, tirant sur les gens dans leurs maisons, incendiant certains et faisant des dizaines de prisonniers.

À midi, j’ai décidé de sortir un instant. Mais j’ai entendu des coups de feu de très près et je suis retourné vers le coffre-fort.

Nous avons attendu anxieusement pendant des heures dans la pièce protégée. Lorsque nous avions faim, nous nous faufilions prudemment vers la cuisine pour apporter des bols de hamin. L’incertitude régnait et notre seule source d’information était les récits d’horreur d’innombrables résidents par les médias israéliens, ce qui alimentait notre peur de ce qui pourrait arriver à notre communauté.

Nous passions le temps à regarder la télévision, à lire les informations sur notre téléphone, à communiquer avec nos proches sur les groupes de discussion WhatsApp. Coincés ensemble dans une petite pièce, nous avons commencé à discuter de politique : pourquoi le gouvernement ne nous avait-il pas protégés ?

Je voulais partir, voir ma mère, ma fille. Mais le père de ma femme m’a dit que si j’osais sortir de la maison, dans la zone où erraient les militants, il m’attacherait au lit.

Nous n’avons pas encore compris la situation dans son ensemble. Comme d’autres Israéliens, nous avons été pris au dépourvu, désorientés par le manque total d’informations sur ce qui se passait devant notre porte et terrorisés par le brouillard de l’inconnu.

Dans l’après-midi, j’ai appris à quel point l’attaque était devenue vraiment personnelle. Yaniv Zohar, un ancien caméraman de l’AP avec qui j’ai travaillé pendant des années, a été tué chez lui à Nahal Oz, une colonie communale située le long de la frontière avec Gaza, avec sa femme et ses deux filles âgées de 18 et 20 ans. un autre ami et caméraman, Roei Dan, a été tué à Kfar Azza, également le long de la frontière avec Gaza. L’épouse de Roei a également été tuée et sa fille de 3 ans a été prise en otage par le Hamas.

Je ne pouvais plus supporter de rester à l’intérieur. La maison de ma mère se trouvait à quelques centaines de mètres des combats contre les militants et je devais la surveiller. Ma fille de 15 ans résidait chez mon frère et d’autres proches, parmi lesquels un bébé de 4 mois, se trouvaient également à proximité des combats.

Je suis donc parti, parcourant près d’un kilomètre (un peu plus d’un demi-mile) pour voir ma mère. J’avais été en communication avec elle par SMS, mais je devais m’assurer qu’elle était en sécurité.

Je ne pouvais pas non plus rester à l’écart des nouvelles, peu importe à quel point ma famille me le poussait. En fin d’après-midi, je me suis aventuré dehors avec mon appareil photo et j’ai découvert les conséquences d’un champ de bataille : des jeeps blanches conduites par les militants sur le bord de la route et des habitants terrifiés dont les maisons étaient criblées d’impacts de balles.

Ma couverture était incroyablement personnelle. Les jeeps ont été laissées à un endroit où les habitants d’Ofakim se rassemblent habituellement pour admirer le coucher du soleil. Des gens que je connais depuis mon adolescence me laissent filmer leurs maisons criblées de balles. Une bonne amie de ma mère est sous le choc après que des militants ont abattu ses voisins d’à côté. Ce sont les images de ma ville natale autrefois endormie quelques heures après l’assaut.

L’armée n’était nulle part pendant une grande partie de cette journée. La police locale et les pompiers ont dû utiliser leurs maigres moyens pour combattre les militants qui ont maraudé dans la ville et qui auraient tué au moins 50 personnes avant d’être mis en déroute ou tués.

Nos vies ont été bouleversées à bien des égards.

À la suite des violences, ma sœur est partie aux États-Unis avec sa fille, son gendre et sa petite-fille en visite. Ma fille adulte, qui vit dans le sud d’Israël, a fui le barrage incessant de roquettes vers la ville israélienne isolée d’Eilat.

Je suis rentré à Jérusalem le matin après l’attaque, ma mère et mes beaux-parents restant désormais indéfiniment chez moi. Depuis, j’ai couvert un flot incessant d’enterrements et j’ai assisté à l’inhumation de mon ancien collègue Yaniv.

Je n’ai pas de nationalité étrangère. Je suis Israélien et, comme tout le monde dans ce pays, je dois ramasser les morceaux de l’immense destruction, affronter le traumatisme national infligé par l’attaque et trouver des moyens de continuer à avancer.

Ma ville natale ne sera plus jamais la même.

___

La rédactrice d’Associated Press, Tia Goldenberg, a contribué à ce rapport.

Moshe Edri, Associated Press