Jourdain Fletcher aide le NEROCA FC à battre le Sudeva Delhi FC

Le NEROCA FC a remporté vendredi sa première victoire de la saison Hero I-League 2022-23, en battant le Sudeva Delhi FC par une marge de 1-0 au stade Khuman Lampak d’Imphal, Manipur.

Le tir à longue distance de Jourdain Fletcher s’est avéré être la différence entre les deux équipes alors que les hôtes ont remporté leur première victoire de la nouvelle campagne, tandis que Sudeva a subi sa deuxième défaite au trot.

La première mi-temps du match a été une balançoire virtuelle d’occasions de marquer, les deux équipes affichant un football offensif et les deux gardiens de but étant appelés à l’action à plusieurs reprises.

Au début de la quatrième minute, le tir de Sardor Jakhonov a été dévié et est tombé maladroitement dans la surface de réparation, le gardien de Sudeva Sachin Jha devant effectuer une collecte alerte. Quatre minutes plus tard, de l’autre côté, Felix Chidi intervenait du gauche et décochait un tir bien stoppé par Soram Poirei.

Le match a soudainement pris vie après la 26e minute, grâce à Seilenthang Lotjem de Sudeva, alors qu’il tentait une volée acrobatique sur un centre mais son tir est passé de peu à côté. Dix minutes plus tard, il s’est retrouvé dans l’espace à l’extérieur de la surface de réparation et a tenté un tir ébréché, qui a été récupéré par Poirei.

A la 38e minute, Jakhonov a enroulé un beau centre de la gauche cadré de la tête par Lunminlen Haokip, mais droit sur le gardien. Dans la minute suivante, Sudeva avait un autre tir arrêté alors que la tentative de Misawa Tetsuaki au premier poteau était repoussée, alors que les équipes se dirigeaient vers le reniflard au niveau de l’ancrage.

Les hôtes ont créé la première grande occasion de la seconde mi-temps grâce à Fletcher, dont le puissant effort à longue portée à la 51e minute a été renversé autour du poteau par Jha. Cependant, il est resté bloqué à la 62e minute lorsque Fletcher a récupéré une passe de Nonganba Singh et a caressé le ballon dans le coin inférieur depuis l’extérieur de la surface de réparation pour donner l’avantage à NEROCA.

Deux minutes plus tard, Jakhonov a également tenté sa chance à distance, mais il manquait de puissance et a été récupéré en toute sécurité. L’équipe locale a presque obtenu son deuxième grâce à Haokip alors que son tir dévié a frôlé le haut de la barre transversale et est sorti pour un corner.

Alors que les visiteurs poussent les hommes vers l’avant, NEROCA a eu l’occasion d’étendre son avance lorsque Fletcher a trouvé Jakhonov sur une attaque en échappée à la 73e minute. Cependant, Jokhonov a gâché l’arrivée car il n’a pas été en mesure de le placer sur la cible.

Sudeva a essayé de pousser pour l’égalisation mais n’a pas été en mesure de faire des percées majeures dans la défense des hôtes. Une bonne occasion est venue à la 80e minute car Akbar Khan a eu un coup franc juste à l’extérieur de la surface de réparation, mais son tir a heurté le mur. Trois minutes plus tard, le remplaçant Francis Nwankwo a vu son effort de curling être dévié et passer à quelques centimètres du poteau.

À la 88e minute, le skipper Nishchal Chandan a reçu un coup de pied de coin de la tête, mais il était faible et a été sauvé facilement. L’arbitre a ajouté six minutes de temps additionnel mais le score est resté inchangé puisque NEROCA a empoché les trois points.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici