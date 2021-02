Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny a comparu devant le tribunal ce matin où il risque jusqu’à trois ans et demi de prison pour «violation de la probation».

Des dizaines de ses partisans ont été arrêtés par la police anti-émeute devant les portes du tribunal de Moscou et 20 autres ont été arrêtés dans une station de métro voisine.

Seule sa femme Yulia a été autorisée à passer le cordon de police.

Navalny, 44 ans, fervent critique de Vladimir Poutine, a été arrêté le 17 janvier après son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement à Novichok qu’il attribue au Kremlin.

La Russie nie cette affirmation, malgré les tests de plusieurs laboratoires européens.

Alexei Navalny, 44 ans, comparaît devant le tribunal ce matin accusé d’avoir violé la probation après avoir été condamné à une peine avec sursis en 2014 pour blanchiment d’argent – une condamnation que nous rejetons comme étant politiquement motivée

Yulia Navalnaya, 44 ans, l’épouse du chef de l’opposition russe Alexei Navalny, entre mardi matin au tribunal de district de Simonovsky à Moscou.

Un partisan de Navalny est transporté dans un fourgon de police par une police anti-émeute lourdement blindée

La police anti-émeute a conduit un partisan de Navalny vers une camionnette en attente ce matin

Navalny s’entretient ce matin avec son avocate Olga Mikhailova au tribunal de Moscou

Navalny est vu à travers les panneaux de verre du quai du tribunal de district de Simonovsky mardi matin

Navalny a été arrêté le 17 janvier après son retour d’Allemagne, il risque aujourd’hui plus de trois ans de prison

Navalny risque la prison aujourd’hui après avoir prétendument violé les conditions de probation de sa condamnation avec sursis suite à une condamnation pour blanchiment d’argent de 2014 qu’il a rejetée pour des motifs politiques.

Les procureurs ont demandé au tribunal du district de Simonovsky de déclencher une peine de trois ans et demi avec sursis qui pèse sur sa tête.

Navalny et ses avocats ont fait valoir que, bien qu’il se remette en Allemagne de l’empoisonnement, il ne pouvait pas s’enregistrer personnellement auprès des autorités russes comme l’exigent les conditions de sa probation. Navalny a également insisté sur le fait que ses droits à une procédure régulière avaient été grossièrement violés lors de son arrestation et a décrit son emprisonnement comme une parodie de justice.

L’emprisonnement de Navalny a déclenché des manifestations massives dans toute la Russie au cours des deux derniers week-ends, au cours desquels des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander sa libération, scandant des slogans contre Poutine.

La police a arrêté plus de 5 750 personnes lors des rassemblements de dimanche, dont plus de 1 900 à Moscou, le plus grand nombre que la nation ait vu depuis l’époque soviétique. Certains ont été battus.

La plupart ont été libérés après avoir été assignés au tribunal et encourent des amendes ou des peines de prison de 7 à 15 jours. Plusieurs personnes ont fait l’objet de poursuites pénales pour des allégations de violence contre la police.

Les forces de l’ordre arrêtent ce matin des partisans de Navalny près du palais de justice

Une femme est escortée par la police anti-émeute ce matin

Les forces de l’ordre arrêtent mardi un homme devant le tribunal de la ville de Moscou à Moscou

Un partisan de Navalny est traîné dans un fourgon de police mardi matin

La police anti-émeute et les officiers à cheval patrouillent devant le tribunal ce matin

Yulia Navalny parle à la police devant l’entrée du tribunal ce matin

Yulia Navalny est entourée de policiers et de journalistes devant le tribunal de Moscou mardi

La police anti-émeute se prépare tôt ce matin à l’arrivée de Navalny et de ses partisans

Un camion de la prison arrive au tribunal ce matin avec Navalny à l’intérieur

Navalny est vu à travers les barreaux d’un fourgon de prison alors qu’il arrive au tribunal de district Simonovsky à Moscou

L’équipe de Navalny a appelé à une autre manifestation mardi devant le tribunal de Moscou. La police a été déployée en force près du palais de justice et a bouclé les rues voisines, effectuant des détentions aléatoires.

Après son arrestation, l’équipe de Navalny a publié une vidéo YouTube de deux heures présentant une somptueuse résidence de la mer Noire qui aurait été construite pour Poutine.

La vidéo a été visionnée plus de 100 millions de fois, alimentant le mécontentement alors que les Russes ordinaires sont aux prises avec une récession économique et la pandémie de coronavirus.

Poutine a insisté la semaine dernière sur le fait que ni lui ni ses proches ne possédaient aucune des propriétés mentionnées dans la vidéo, et son confident de longue date, le magnat de la construction Arkady Rotenberg, a affirmé qu’il en était propriétaire.

Dans le cadre des efforts visant à étouffer les manifestations, les autorités ont ciblé les associés et militants de Navalny à travers le pays.

Les manifestants se rassemblent pour soutenir Navalny à Moscou dimanche

Un manifestant à Moscou dimanche alors que des milliers de personnes se rassemblaient pour protester contre la détention de Navalny

Son frère Oleg, le principal allié Lyubov Sobol et plusieurs autres personnes ont été assignés à résidence pendant deux mois et font face à des accusations criminelles pour violation des restrictions relatives aux coronavirus.

L’emprisonnement de Navalny et la répression des manifestations ont attisé l’indignation internationale, les responsables occidentaux appelant à sa libération et condamnant les arrestations de manifestants.

La Russie a rejeté les commentaires des responsables américains comme une ingérence dans ses affaires intérieures.