Les funérailles d’État de la reine SERONT un jour férié après que le roi Charles ait donné son approbation aujourd’hui.

Penny Mordaunt, Lord President du Council of Accession, a demandé à Charles de désigner le jour des funérailles comme un jour férié dans tout le Royaume-Uni.

Le roi Charles III lors du Conseil d’adhésion Crédit : PA

Le nouveau roi a donné son sceau d’approbation que les funérailles de sa mère seront un jour férié Crédit : Splash

Lord President of the Council Penny Mordaunt a demandé l’approbation du nouveau roi pour faire des funérailles de la reine un jour férié Crédit : PA

Mme Mordaunt a déclaré: “Projets de deux proclamations. La première – désignant le jour des funérailles nationales de feu Sa Majesté comme jour férié en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

“Deux – désigner le jour des funérailles d’État de feu Sa Majesté comme jour férié en Écosse.

“Et de deux ordres en conseil, ordonnant au Lord Chancelier d’apposer le grand sceau sur les proclamations.”

Charles a répondu: “Approuvé.”

Aucune date n’a encore été annoncée pour les funérailles qui verront des gens du monde entier lui rendre hommage.

La cérémonie aura probablement lieu dix jours après le décès pacifique de la reine.

Sa Majesté est décédée le 8 septembre.

Cela vient comme…

Cela signifie que les funérailles pourraient avoir lieu le lundi 19 septembre.

Ce serait alors un jour férié en Angleterre, en Irlande du Nord, au Pays de Galles et en Écosse.

Cela survient alors que le roi Charles a juré aujourd’hui de suivre «l’exemple inspirant» de la reine, car il a été officiellement déclaré monarque lors d’une cérémonie d’adhésion historique.

Le royal est automatiquement devenu roi après la mort tragique de sa mère jeudi, mais son rôle a été confirmé ce matin.

Une cérémonie a été organisée par le Conseil d’adhésion au palais St James, à laquelle le roi Charles III n’a pas assisté, conformément à la tradition.

Il est ensuite entré plus tard dans la salle du trône où il a juré de suivre “l’exemple inspirant” de la reine devant le prince William et la reine Camilla.

Le roi a déclaré: “Je sais à quel point vous, la nation entière – et je pense que je peux dire le monde entier – sympathisez avec moi pour la perte irréparable que nous avons tous subie.

“C’est la plus grande consolation pour moi de savoir la sympathie exprimée par tant de personnes à ma sœur et mes frères et qu’une telle affection et un tel soutien écrasants doivent être étendus à toute notre famille dans notre perte.

“Pour nous tous en tant que famille, comme pour ce royaume et la grande famille des nations dont il fait partie, ma mère a donné un exemple d’amour pour la vie et de service désintéressé.

“Le règne de ma Mère a été sans égal dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous pleurons, nous rendons grâce pour cette vie des plus fidèles.”