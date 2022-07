Jour du roi George: Hollie Doyle décroche le doublé d’Ascot alors que Jumbly prend d’assaut la victoire de Valiant Stakes pour Roger Charlton | Nouvelles de la course

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, a connu une autre journée célèbre en selle, réalisant un doublé remarquable à Ascot le jour du roi George.

Jumbly a terminé en beauté pour enregistrer la plus courte des victoires dans un point culminant passionnant pour les Longines Valiant Stakes.

Un peloton de neuf pouliches s’est posté pour le concours du groupe trois et c’est le raider allemand Novemba, qui a terminé quatrième dans le Duke of Cambridge Stakes lors de la réunion royale le mois dernier, qui a coupé une grande partie de la course sur le mile rond.

Cependant, elle a d’abord été réclamée par la dure comme le teck Oscula dans la ligne droite avant que Doyle ne livre 100/30 chances à Jumbly avec son défi dans le dernier furlong.

La fillette de trois ans formée par Harry et Roger Charlton, qui avait terminé huitième des 1000 Guinées françaises et sixième d’un groupe deux en Allemagne lors de ses deux derniers départs, a rejoint Oscula dans l’ombre du poteau et la photo du juge a confirmé qu’elle avait gagné la journée par un nez.

Jumbly suivait les traces de sa mère Thistle Bird, qui a remporté la course en 2012.

Doyle a déclaré à Sky Sports Racing: “J’étais ravie de sa performance. Ils ont fait un beau galop régulier, ce qu’elle a crié toute l’année. Elle a baissé la tête et s’est bien détendue.

“Elle est petite mais a un grand cœur ! J’étais assez confiant qu’elle pourrait faire le travail.”

Avec le troisième de ses quatre manèges sur la carte, Doyle est retournée dans l’enceinte du vainqueur après avoir dirigé Tempus à la victoire en Porsche Handicap pour Archie Watson.

Image:

Tempus et Hollie Doyle (or et marine) s’étirent pour gagner à Ascot





Le tir 9/2 n’a pas profité du début idéal du concours du mile et Doyle s’est retrouvée derrière le groupe de l’autre côté alors que le peloton se séparait.

Mais, Doyle a facilité sa monture vers l’avant et par le poteau de deux stades s’était établie à l’avant, s’éloignant de Tacarib Bay en deuxième, malgré une suspension maladroite à l’intérieur des dernières foulées.

Amie Waugh a peut-être remporté sa plus grande victoire en carrière à ce jour avec un tir 12/1 Appelez-moi gingembre a remporté la classe deux Garrard Handicap pour l’entraîneur écossais Jim Goldie.

La petite prétendante de 5 livres, qui ne portait que 7e 13 livres sur l’enfant de six ans, a chronométré sa course à la perfection pour battre King Of Stars d’une longueur, avec Doyle et Live In The Moment de retour en troisième position.