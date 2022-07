Jour du dépassement de la Terre 2022 : qu’est-ce que c’est ?

Les HUMAINS ont une grande empreinte sur la planète qu’ils habitent – encore plus qu’ils ne le pensent.

Le Jour du dépassement de la Terre est destiné à mettre en évidence les ressources naturelles qui s’épuisent rapidement et qui sont consommées chaque jour dans le monde entier.

Le Jour du dépassement de la Terre tombe le 28 juillet 2022 Crédit : Getty – Contributeur

Qu’est-ce que le Jour du dépassement de la Terre ?

Le jour du dépassement de la Terre marque la date à laquelle les humains ont utilisé plus de ressources de la nature que la planète ne peut en renouveler au cours de l’année entière.

Avec l’augmentation de la population humaine et l’utilisation accrue des ressources de la Terre par les humains, la vitesse à laquelle ces ressources sont épuisées augmente également.

En 2018, les humains utilisaient les ressources de la nature environ 1,7 fois plus vite que les écosystèmes de la planète ne pouvaient les régénérer, grâce à nos taux de consommation et à la croissance démographique.

Avec l’augmentation du taux d’utilisation, cela signifie que la date à laquelle le point de basculement est atteint arrive de plus en plus tôt.

Le jour du dépassement de la Terre est calculé par Global Footprint Network, une organisation de recherche internationale qui observe l’utilisation par l’humanité de matériaux naturels, ainsi que les dommages environnementaux causés.

Selon le site Web Overshoot Day, il y a eu une augmentation de 6,6 % de l’empreinte carbone de 2020 à 2021 et une diminution de 0,5 % de la biocapacité forestière mondiale.

Mathis Wackernagel, responsable de l’organisation, a déclaré en 2018 : « Les incendies font rage dans l’ouest des États-Unis ; À l’autre bout du monde, les habitants du Cap ont dû réduire de moitié leur consommation d’eau depuis 2015.

En savoir plus sur l’environnement

“Ce sont les conséquences de la rupture du budget écologique de notre seule et unique planète. Nos économies exécutent un schéma de Ponzi avec notre planète. Nous utilisons les futures ressources de la Terre pour fonctionner dans le présent et nous enfonçant plus profondément dans la dette écologique.

“Il est temps de mettre fin à ce stratagème écologique de Ponzi et de tirer parti de notre créativité et de notre ingéniosité pour créer un avenir prospère sans combustibles fossiles ni destruction planétaire.”

Centrale électrique au charbon et pollution de l’environnement Crédit : Getty Images – Getty

Quels pays ont les premiers jours de dépassement ?

Selon le site Web Overshoot Day : “Tous les pays n’auront pas de jour de dépassement… un pays n’aura un jour de dépassement que si son empreinte écologique par personne est supérieure à la biocapacité mondiale par personne (1,6 gha).”

Par exemple, l’Afghanistan, l’Éthiopie et le Sri Lanka font partie des rares pays répertoriés sans jour de dépassement.

Plus un jour de dépassement est prévu vers la fin de l’année, plus le taux d’utilisation des ressources est lent.

Par exemple, la Jamaïque a un jour de dépassement du 20 décembre et celui de l’Équateur devrait être le 6 décembre 2022.

Si le reste du monde vivait comme ces deux pays, la Terre serait en bien meilleure forme qu’elle ne l’est.

Cependant, des pays comme le Qatar et le Luxembourg, dont les jours de dépassement sont respectivement les 10 et 14 février, déchirent la Terre.

Quand est le Jour du dépassement de la Terre 2022 ?

Le Jour du dépassement de la Terre tombe le 28 juillet 2022.

Le jour a été marqué pour la première fois en 1986 et le 28 juillet est le jour le plus tôt tombé, jusqu’à présent.

“Pour la première fois, le ministère de l’Environnement d’un pays a organisé un événement spécial pour lancer la Journée du dépassement de la Terre”, indique le site Web de la Journée du dépassement.

L’événement de 2022 “a réuni le ministre équatorien de l’environnement, Gustavo Manrique, le ministre équatorien des affaires étrangères, Juan Carlos Holguin, et le fondateur du Global Footprint Network, Mathis Wackernagel. Il a également été soutenu par des ministres et des responsables de Colombie, du Royaume-Uni, de France, du Congo, et Panamá.”